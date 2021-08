Chính phủ cấp hơn 130.000 tấn gạo cứu trợ 24 tỉnh, thành

Chính phủ đồng ý cấp 130.175 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 24 tỉnh thành để hỗ trợ người dân khó khăn do dịch, sáng 20/8.

Việc xuất cấp hỗ trợ 8,6 triệu người, từ đề xuất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội một ngày trước. Mỗi nhân khẩu sẽ được hỗ trợ 15 kg gạo trong một tháng.

Người lao động xếp hàng nhận cơm miễn phí trong những ngày TP HCM giãn cách xã hội, tháng 6/2021. Ảnh:Như Quỳnh

Thứ trưởng Lao động Thương binh Xã hội Nguyễn Văn Hồi cho biết, theo tính toán số gạo trên trước mắt hỗ trợ khẩn cấp cho người dân trong vòng một tháng. Sau thời gian này, nếu các tỉnh còn khó khăn thì gửi văn bản tiếp để Bộ xem xét trình Chính phủ hỗ trợ thêm.

Trong vòng 5 ngày, Chính phủ đã đồng ý xuất cấp hơn 134.200 tấn gạo hỗ trợ 27 tỉnh thành. Hôm 16/8, ba tỉnh Bình Phước, Bạc Liêu, Sóc Trăng được cấp hơn 4.100 tấn.

Các tỉnh, thành nhận gạo cứu trợ đợt này gồm : TP HCM 71.104 tấn; Bình Dương 11.325 tấn; Đồng Tháp 5.883 tấn; Cần Thơ 5.015 tấn; Bình Thuận 4.018 tấn; An Giang 3.362 tấn; Đồng Nai hơn 3.100 tấn; Tiền Giang 3.000 tấn; Cà Mau 2.862 tấn; Bến Tre 2.408 tấn; Bà Rịa - Vũng Tàu 2.283 tấn; Kiên Giang 2.278 tấn; Vĩnh Long 2.103 tấn; Phú Yên 1.852 tấn; Khánh Hòa 2.000 tấn; Trà Vinh gần 1.739 tấn; Đà Nẵng 1.630 tấn; Bình Định 1.000 tấn; Long An 807 tấn; Ninh Thuận 577 tấn; Đắk Nông 577 tấn; Đăk Lăk 534 tấn; Nghệ An 341 tấn; Tây Ninh 336 tấn.

Hôm 17/8, TP HCM kiến nghị Chính phủ và hai bộ Tài chính, Lao động hỗ trợ 28.000 tỷ đồng và 142.000 tấn gạo để hỗ trợ cho 4,7 triệu lao động khó khăn do dịch của thành phố. Số tiền, gạo trên chi cho 1,5 triệu hộ lao động nghèo mức tiền ăn 50.000 đồng một ngày; 1,5 triệu đồng tiền phòng trọ một tháng và 15 kg gạo mỗi người.

Tại cuộc họp ngày 18/8, cho biết Chính phủ sẽ xuất cấp dự trữ quốc gia và xem xét sử dụng Quỹ Công đoàn hỗ trợ, để người dân chấp hành "ai ở đâu yên đó". Thủ tướng yêu cầu các địa phương đang thực hiện Chỉ thị 15, 16 không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, đảm bảo nhu cầu về an ninh, y tế.

Hồng Chiêu