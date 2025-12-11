Chính phủ Bulgaria từ chức sau biểu tình quy mô lớn

Thủ tướng Bulgaria thông báo chính phủ sẽ từ chức sau chưa đầy một năm tại nhiệm, khi người dân biểu tình chống tham nhũng quy mô lớn.

"Chính phủ từ chức. Người dân thuộc mọi lứa tuổi, sắc tộc và tôn giáo đã lên tiếng kêu gọi điều đó. Đó là lý do nguồn năng lượng công dân này phải được ủng hộ và khuyến khích", Thủ tướng Bulgaria Rossen Jeliazkov cho biết hôm nay, sau cuộc gặp của lãnh đạo các đảng cầm quyền.

Thông báo được đưa ra ngay trước khi quốc hội Bulgaria tổ chức bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với nội các của Thủ tướng Jeliazkov theo đề xuất từ phe đối lập.

Hàng chục nghìn người hôm 10/12 đổ xuống đường phố trên khắp Bulgaria nhằm phản đối chính phủ và tình trạng tham nhũng. Đây là diễn biến mới nhất trong làn sóng biểu tình bùng phát từ cuối tháng trước, bắt nguồn từ dự thảo ngân sách năm 2026.

Những người biểu tình cho rằng văn kiện này là nỗ lực nhằm che giấu tình trạng tham nhũng tràn lan. Chính phủ Bulgaria đã rút lại dự thảo ngân sách vào tuần trước, song làn sóng phẫn nộ vẫn không dịu bớt.

Người biểu tình ở trung tâm Sofia, Bulgaria hôm 10/12. Ảnh: AFP

Rất nhiều người đã tập trung bên ngoài tòa nhà quốc hội ở thủ đô Sofia, hô khẩu hiệu "Hãy từ chức" và kèm hình ảnh biếm họa về giới chính trị gia.

Gergana Gelkova, nhân viên bán hàng 24 tuổi, cho biết tham gia biểu tình vì tình trạng tham nhũng đã trở nên "không thể chịu đựng được". Phần lớn bạn bè cô hiện không còn sống ở Bulgaria và đều không có ý định trở về.

Bulgaria là quốc gia nghèo nhất Liên minh châu Âu.Tổng thống Bulgaria tuần trước tuyên bố ủng hộ phong trào biểu tình và kêu gọi chính phủ từ chức để mở đường cho cuộc bầu cử sớm.

Bulgaria sẽ gia nhập khu vực đồng tiền chung euro (Eurozone) vào ngày 1/1/2026, chính phủ từ chức dự kiến không gây ảnh hưởng đến quá trình này. Giới quan sát cho rằng người dân lo ngại giá cả hàng hóa sẽ leo thang khi Bulgaria sử dụng đồng euro, khiến mức độ tín nhiệm vốn đã thấp của chính quyền càng đi xuống.

Phạm Giang (Theo AFP)