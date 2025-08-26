Chính phủ Brazil sẽ thu mua hàng xuất khẩu bị Mỹ áp thuế 50%

Chính phủ Brazil dự kiến thu mua một số sản phẩm trong nước bị ảnh hưởng bởi mức thuế 50% của Mỹ với giá "hợp lý".

Một số sản phẩm chính phủ Brazil dự định mua gồm: quả acai, nước dừa, xoài, mật ong, cá và hạt Brazil. Phần lớn chúng sẽ được sử dụng trong các trường công hoặc dự trữ trên toàn quốc.

Bộ trưởng Phát triển Nông nghiệp Paulo Teixeira cho biết "không thể trả mức giá mà các nhà xuất khẩu đạt được với nước ngoài, vốn được tính bằng USD", nhưng sẽ tìm mức giá "hợp lý" cho tất cả mặt hàng này.

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva phát biểu tại Addis Ababa, Ethiopia ngày 18/2. Ảnh: AFP

Cũng bị Mỹ áp thuế 50% nhưng cà phê và thịt bò không nằm trong danh sách. Theo bộ trưởng Paulo Teixeira, hai mặt hàng này vẫn được nhiều thị trường khác đón nhận và "chắc chắn sẽ có người mua".

"Cà phê Brazil vẫn có nhiều thị trường khác quan tâm. Thịt bò cũng vậy, nhiều nơi sẵn sàng mua với giá thấp nhưng vẫn yêu cầu chất lượng cao nhất", ông nói.

Trước đó, ngày 9/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố áp thuế 50% với hàng hóa Brazil nhập khẩu, nhằm phản đối phiên tòa xét xử người đồng minh cựu tổng thống cánh hữu Jair Bolsonaro.

Brazil ước tính 35,9% hàng hóa xuất sang Mỹ đã bị ảnh hưởng, tương đương khoảng 4% tổng kim ngạch xuất khẩu. Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva nhiều lần khẳng định sẽ không gọi điện cho ông Trump để thảo luận vấn đề thương mại vì ông cho rằng nhà lãnh đạo Mỹ không hứng thú đàm phán.

Đầu tháng này, Brazil cũng công bố kế hoạch hỗ trợ các doanh nghiệp nội địa bị ảnh hưởng bởi thuế quan của Mỹ, bao gồm một gói tín dụng trị giá 30 tỷ real (5,5 tỷ USD) cùng các biện pháp khác.

Phiên An (theo AP)