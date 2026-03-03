Chính Hiệp Trung Quốc bãi nhiệm ba cựu tướng quân đội

Chính Hiệp Trung Quốc bỏ phiếu bãi nhiệm ba thượng tướng về hưu, một tuần sau khi 9 quan chức quân đội bị loại khỏi quốc hội.

Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (Chính Hiệp), cơ quan tư vấn chính trị hàng đầu Trung Quốc, trong phiên bế mạc kỳ họp thứ 15 ngày 2/3 đã bỏ phiếu thông qua bãi nhiệm tư cách đại biểu của ba cựu tướng quân đội gồm Hàn Vệ Quốc, Lưu Lôi và Cao Tân.

Thượng tướng Hàn Vệ Quốc từng là tư lệnh Lục quân Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA). Lưu Lôi và Cao Tân, đều mang hàm thượng tướng, cũng từng giữ chức vụ cao trong PLA. Ba người này đã vắng mặt tại kỳ họp thứ 14 của Chính Hiệp vào cuối năm ngoái.

Tướng Hàn Vệ Quốc trong ảnh chụp năm 2017. Ảnh: SCMP

Cơ quan này cũng bỏ phiếu bãi nhiệm thêm hai ủy viên khác, đồng thời tước tư cách đại biểu Chính Hiệp đối với 10 người.

Động thái trên diễn ra sau khi Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Nhân Đại), tức quốc hội Trung Quốc, ngày 26/2 bãi nhiệm 19 đại biểu, trong đó có 9 quan chức quân đội. Lý do bãi nhiệm với những đại biểu này không được nêu rõ.

Hàng nghìn đại biểu Trung Quốc trên cả nước chuẩn bị tập trung dự kỳ họp lưỡng hội, gồm Chính Hiệp và Nhân Đại, khai mạc từ ngày 4/3 và sẽ diễn ra trong vòng một tuần.

Trung Quốc những năm gần đây phát động chiến dịch chống tham nhũng ở nhiều cấp, trong đó quân đội là một trọng tâm.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cuối tháng 1 thông báo Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Hựu Hiệp đang bị điều tra vì những vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật, cụm từ thường được sử dụng để chỉ hành vi tham nhũng. Tham mưu trưởng Bộ tham mưu Liên hợp Lưu Chấn Lập, ủy viên Quân ủy Trung ương, cũng bị điều tra với cáo buộc tương tự.

Tướng Trương Hựu Hiệp từng phụ trách Tổng cục Trang bị, đơn vị chịu trách nhiệm mua sắm, phát triển trang bị khí tài cho quân đội Trung Quốc.

Bắc Kinh không công bố chi tiết về những vi phạm bị cáo buộc của ông Trương và ông Lưu, song PLA Daily, cơ quan ngôn luận của quân đội, đăng nhiều bài xã luận cáo buộc hai ông này "chà đạp nghiêm trọng và làm suy yếu hệ thống trách nhiệm cao nhất thuộc về chủ tịch Quân ủy Trung ương".

Đức Trung (Theo Xinhua, AFP, AP)