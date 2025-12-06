Chinatown Bangkok - 'trạm dừng' tiết kiệm cho CĐV SEA Games 33

Thái LanGiao thông kết nối trực tiếp đến các sân vận động, ẩm thực đường phố đa dạng cùng mức chi tiêu chỉ bằng một nửa khu trung tâm, phố Tàu Bangkok là lựa chọn tối ưu cho khách Việt tháng 12.

Chinatown (còn gọi là Yaowarat) nằm ở trung tâm thủ đô Bangkok, dễ dàng kết nối với các điểm du lịch nổi tiếng như Grand Palace (Hoàng cung) hay Wat Pho (một trong những ngôi chùa cổ và nổi tiếng nhất Thái Lan).

Tại đây, du khách chi 50-150 baht (khoảng 40-120 nghìn đồng) cho một món ăn, mua sắm rẻ, hầu hết hoạt động đều miễn phí hoặc dưới 200 baht (140-150 nghìn đồng). Không khí tại đây luôn nhộn nhịp với đèn neon, mùi thức ăn thơm lừng và người dân thân thiện, tương tự khu Chợ Lớn ở TP HCM.

Một góc của Yaowarat Road. Ảnh: TAT

Cách di chuyển đến Chinatown

Từ sân bay Suvarnabhumi, du khách đi Airport Rail Link đến ga tàu điện MRT Hua Lamphong với chi phí khoảng 45 baht trong 30 phút, sau đó đi bộ 10 phút đến Yaowarat Road, tuyến đường chính của Chinatown.

Nếu từ trung tâm Bangkok, du khách đi tàu điện (nhánh màu xanh dương), cũng dừng ở ga Hua Lamphong (20 đến 40 baht tùy vị trí xuất phát). Ngoài ra, du khách có thể kết hợp đi thuyền ngắm cảnh trên sông Chao Phraya (Chao Phraya Express Boat) đến bến Ratchawong (15 baht).

Du khách có thể đi bộ hoặc xe tuk tuk, phương tiện di chuyển phổ biến ở Bangkok, giá 50 đến 100 baht, lưu ý giờ cao điểm thường tắc đường.

Các điểm tham quan miễn phí

Chinatown không phải kiểu du lịch sang chảnh, mà là nơi để du khách lang thang, chụp ảnh và "sống ảo" với chi phí thấp. Dưới đây là một số điểm gợi ý:

Chùa Phật Vàng (Wat Traimit)

Ngôi chùa nổi tiếng với tượng Phật vàng nguyên khối (5,5 tấn). Ở đây, du khách có thể leo lên tháp ngắm toàn cảnh Chinatown với giá 40 baht. Đây là ngôi chùa Phật giáo giống nhiều ngôi chùa ở Việt Nam. Tượng được phát hiện tình cờ năm 1955 khi lớp thạch cao bọc bên ngoài bị vỡ ra. Từ đó, Wat Traimit là điểm hành hương thường xuyên của Phật tử và cũng là nơi check in không thể bỏ qua của du khách.

Chùa Maha Umong (Wat Mangkon Kamalawat)

Đây là ngôi chùa Phật giáo Trung Hoa lớn nhất Bangkok. Kiến trúc tại đây mang phong cách Nam Trung Hoa với mái ngói lưu ly, cột chạm rồng và những sân thiên tỉnh (giếng trời) đón nắng. Dịp tháng 12, thời tiết Bangkok se lạnh, ngôi chùa rực rỡ bởi hàng nghìn ngọn đèn lồng đỏ treo cao, chuẩn bị đón khách dịp Tết dương lịch.

Sampeng Lane (Phố Tàu cổ)

Cảnh mua sắm bên trong Sampheng Lane. Ảnh: Tripadvisor

Sampheng Lane (hay chợ Sampheng) là khu phố Tàu đông đúc ở Bangkok. Khu phố nhỏ hẹp, chỉ bằng hai dang tay, nhưng bên đường là hàng trăm cửa hàng san sát bán trang sức vàng bạc, đá quý, giày dép, đồng hồ, túi xách, vải vóc, đồ chơi trẻ em, đồ lưu niệm, đồ trang trí, đồ ăn vặt... Du khách đến đây nên trả giá để mua đồ.

Pak Khlong Talat (Chợ hoa)

Chợ hoa Pak Khlong Talat nằm ở rìa khu Chinatown cũng là một trải nghiệm thú vị. Hoạt động nhộn nhịp nhất sau 22h, chợ tràn ngập sắc màu của hoa lan, hoa cúc và hàng nghìn loại hoa nhập khẩu, là nơi cung cấp hoa tươi cho toàn bộ thành phố.

China Gate và Yaowarat Heritage Center

Cổng chào Chinatown lớn cùng triển lãm miễn phí về lịch sử người Hoa ở Thái cũng là những điểm check in sống ảo được khách du lịch yêu thích. Đây là nơi mọi người tìm hiểu sâu về cội nguồn Á Đông, phù hợp với khách Việt yêu văn hóa, lịch sử. Du khách có thể đến đây bất kỳ lúc nào, nhưng buổi tối không gian sẽ đẹp hơn.

Mua sắm, giải trí

Sampeng Lane và khu chợ đêm là những điểm mua trang sức (giá buôn rẻ), thảo dược, quần áo, đồ điện tử. Có thể mặc cả xuống 50% so với giá nói thách.

Quán bar bình dân trên cao có bia 100 baht, show Sala Chalermkrung Theater, vé 200 baht, chiếu phim cổ điển Thái - Trung.

Nếu nghỉ ngơi tại chỗ, du khách có thể ở các nhà nghỉ như Luk Hostel hoặc Merge Hostel, với giá từ 300 đến 500 baht một đêm, sạch sẽ, gần đường chính. Ăn sáng buffet tại Old Siam Plaza giá 50 baht.

Thiên đường ẩm thực đường phố

Chinatown là thủ phủ ẩm thực đường phố của Bangkok, với hơn 100 quầy hàng trên Yaowarat Road. Một người ăn no tốn 200-300 baht. Nhiều món ngon hợp khẩu vị khách Việt với vị cay ngọt quen thuộc.

Đồ ăn ở các quán hải sản tại Chinatown Bangkok. Ảnh: T&K Seafood

Một số món nổi bật ở Chinatown là hải sản nướng (quán T&K Seafood) gồm tôm hùm, cua, mực, các loại ốc, giá từ 150 baht; Kuay Teow (mì xào) giống mì hoành thánh cay hay hủ tiếu Nam Vang, giá 60 baht tại quán Nai Ek; trứng chiên hàu giòn tan, topping đầy, giá 80 baht, uống kèm bia Chang giá 50 baht; dimsum và há cảo nóng hấp tại chỗ, từ 20 đến 40 baht một khay. Ngoài ra, du khách còn có thể thử các món lạ như côn trùng chiên (bọ cạp, châu chấu), giá khoảng 50 baht một đĩa.

Ngày cuối tuần luôn tấp nập, khách lưu ý chọn các quán địa phương chế biến đồ ăn tại chỗ. Nếu ăn chay, dịp lễ Vegetarian Festival (tháng 10) có hàng trăm món thuần chay phục vụ khách.

Lưu ý

Du khách có thể mua tour xe đạp (khoảng 800 baht/người trong ba tiếng) khám phá mọi ngóc ngách, có hướng dẫn viên địa phương.

Lưu ý bảo quản đồ cá nhân.

Trả giá khi đi tuk tuk.

Nên uống nước đóng chai.

Khách du lịch có thể mua thẻ Rabbit Card cho MRT/BTS (nạp 100 baht để di chuyển hoặc dùng Grab). Nhiều tài xế nói tiếng Việt.

Từ tháng 11 đến tháng 2 năm sau là thời tiết mát mẻ, thuận tiện cho du khách tham quan, vui chơi. Dịp Tết, lễ hội pháo hoa miễn phí phục vụ người dân và du khách.

SEA Games 33 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 20/12, trong đó môn bóng đá bắt đầu từ ngày 3/12. Sự kiện thể thao lớn nhất khu vực diễn ra tại Bangkok và Chonburi.

"Chinatown không chỉ là điểm đến, mà là trải nghiệm sống Bangkok đích thực, rẻ và giàu cảm xúc cho du khách, đặc biệt phù hợp với nhóm bạn hoặc gia đình", diễn đàn du lịch Bangkok gợi ý.

Tâm Anh tổng hợp