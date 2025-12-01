China Cargo Airlines mở tuyến bay vận tải hàng hóa Paris -Thượng Hải

Trung QuốcChina Cargo Airlines, hãng vận tải hàng hóa thuộc China Eastern Airlines, khai trương tuyến bay chuyên chở mới nối Paris (Pháp) và Thượng Hải (Trung Quốc) từ ngày 20/11.

Theo thông tin từ China Eastern, tuyến bay được khai thác bằng máy bay Boeing 777F với tần suất ba chuyến mỗi tuần, kết nối sân bay Paris Charles de Gaulle và Thượng Hải Pudong nhằm đáp ứng nhu cầu thương mại gia tăng giữa hai thị trường..

Hãng dự kiến vận chuyển máy móc, hàng may mặc từ Trung Quốc sang Pháp, đồng thời chở hóa chất và nguyên liệu thô theo chiều ngược lại. Từ Paris, hàng hóa sẽ tiếp tục được trung chuyển đến các điểm khác tại châu Âu thông qua mạng lưới vận tải đường bộ của hãng.

China Cargo Airlines là hãng hàng không chuyên vận tải hàng hóa trực thuộc China Eastern Airlines, tập trung vào vận chuyển các loại hàng hóa đa dạng. Ảnh: WFS

Tại Paris, Công ty Worldwide Flight Services (WFS) đảm nhiệm xử lý hàng và cung cấp dịch vụ mặt đất cho đội Boeing 777F của China Cargo Airlines, đồng thời vận hành các tuyến vận tải đường bộ kết nối Paris với các sân bay khu vực tại Pháp và các trung tâm hàng không lớn ở châu Âu.

Đại diện WFS cho biết hợp đồng mới mở rộng quan hệ hợp tác hơn 25 năm giữa đơn vị này với China Cargo Airlines và China Eastern tại Paris. Quan hệ hợp tác tương tự cũng đang triển khai tại Arlanda, Bangkok, Barcelona, Copenhagen, Frankfurt, Marseille và Milan. Ngoài vận tải bằng máy bay hàng hóa, WFS còn đảm nhận xử lý toàn bộ hành lý và hàng trên các chuyến bay chở khách của China Eastern tại Paris.

China Cargo Airlines đang mở rộng đội bay trong năm nay, bổ sung bốn máy bay Boeing 777F và đặt mua thêm ít nhất một chiếc, nâng tổng số lên 18 chiếc. Đây không phải là tuyến mới đầu tiên của hãng tại châu Âu trong năm 2025. Tháng 5, hãng đã khai thác đường bay thường lệ nối sân bay quốc tế Hợp Phì Tân Kiều (Trung Quốc) và sân bay Liège (Bỉ). China Cargo Airlines hiện cũng khai thác các điểm đến Frankfurt, Amsterdam, Stansted và Budapest, trong đó tuyến Budapest được mở năm 2024.

China Cargo Airlines là hãng hàng không chuyên vận tải hàng hóa trực thuộc China Eastern Airlines - một trong ba hãng hàng không lớn nhất Trung Quốc, có trụ sở chính tại Thượng Hải. Hãng khai thác đội bay hiện đại, bao gồm Boeing 777F, phục vụ các tuyến nội địa và quốc tế. China Cargo Airlines tập trung vào vận chuyển các loại hàng hóa đa dạng như: máy móc, dệt may, hóa chất và nguyên liệu thô. Trong những năm gần đây, hãng liên tục mở rộng mạng lưới châu Âu và châu Á để đáp ứng nhu cầu thương mại ngày càng tăng. Với kinh nghiệm lâu năm, China Cargo Airlines được xem là một trong những hãng vận tải hàng hóa hàng không hàng đầu của Trung Quốc.

Như Ý (Theo AirCargo News)