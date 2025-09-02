​Chin-Su được vinh danh 'thương hiệu thành công'

Brand Footprint Vietnam 2025 đưa Chin-Su vào hạng mục "Câu chuyện thương hiệu thành công" vì sức bật và khả năng chinh phục người tiêu dùng bằng chiến lược linh hoạt.

"Brand Success Story" (Câu chuyện thương hiệu thành công) là hạng mục quan trọng của Brand Footprint (trực thuộc Worldpanel by Numerator). Báo cáo thường niên chỉ ra giữa bối cảnh thị trường tiêu dùng biến động và người dân ngày càng thận trọng trong chi tiêu, Chin-Su vẫn ghi nhận kết quả vượt kỳ vọng vào năm ngoái. Thương hiệu hút thêm 800.000 người mua mới, giữ vững top 2, 3 trong bảng xếp hạng ngành hàng thực phẩm, đồng thời vào danh sách đơn vị FMCG tăng trưởng nổi bật.

Chin-Su được ghi nhận thành công ở bốn mũi nhọn sau:

Đề cao đổi mới sáng tạo

Chin-Su ghi dấu trong ngành gia vị với chiến lược "lấy sáng tạo làm trọng tâm". Không chỉ có thế mạnh ở mặt hàng nước mắm, nước tương, tương ớt, thương hiệu liên tục ra mắt sản phẩm kết hợp cảm hứng ẩm thực toàn cầu với khẩu vị Việt. Đơn vị chủ trương mang đến trải nghiệm vị giác mới, thay đổi cách người dùng tiếp cận gia vị trong bối cảnh đề cao sự tiện lợi, dinh dưỡng và phong cách nấu ăn cá nhân hóa.

Nổi bật trong năm qua là ba sản phẩm chiến lược: hạt nêm nấm shiitake - tảo kombu kết hợp giữa nấm shiitake và tảo kombu Nhật Bản, có vị ngọt thanh, phù hợp món Việt lẫn quốc tế; dầu hào sò điệp dùng nguyên liệu cao cấp, tạo độ sánh mịn, béo nhẹ hài hòa, giúp món xào, kho, nướng thêm đậm đà tự nhiên; dầu màng gạo chiết xuất 100% từ màng gạo tự nhiên, giàu gamma oryzanol (12.000 mg/kg), vitamin E, phytosterols, chất chống oxy hóa, chịu nhiệt đến 220°C, phù hợp món chiên, rán hay làm salad, vừa giữ trọn dinh dưỡng, vừa hỗ trợ kiểm soát cholesterol.

Hạt nêm nấm shiitake - tảo kombu kết hợp giữa nấm shiitake và tảo kombu Nhật Bản. Ảnh: Masan

Mở rộng bối cảnh sử dụng

Chin-Su cũng đẩy mạnh chiến lược gia tăng điểm chạm với người tiêu dùng bằng loạt sản phẩm phù hợp nhịp sống hiện đại, tiện lợi. Tiêu biểu là bộ "xốt nhà hàng" dành cho người muốn thưởng thức món ngon chuẩn vị ngay tại nhà.

Công thức mỗi gói trong bộ "xốt nhà hàng" được thương hiệu chăm chút để phù hợp bữa cơm thường ngày lẫn dịp đặc biệt. Xốt thịt kho tàu có vị đậm đà, dành cho món kho truyền thống; xốt gà chiên nước mắm dậy hương mặn ngọt quen thuộc.

Với tiệc quan trọng, thương hiệu giới thiệu xốt thịt nướng, xốt nướng muối ớt cay, xốt phô mai hợp gu giới trẻ, xốt lẩu Thái chua cay. Đa hương vị hội tụ vừa tiết kiệm thời gian chế biến, vừa khơi dậy cảm hứng để bữa ăn thêm phong phú, giàu cảm xúc.

Loạt sản phẩm nổi bật của thương hiệu. Ảnh: Masan

Phát triển sản phẩm theo chiều sâu

Bên cạnh không ngừng đổi mới, đa dạng hóa sản phẩm, Chin-Su còn phát triển danh mục theo chiều sâu với chuỗi sản phẩm tương ớt. Người yêu vị cay có thể thưởng thức Sriracha mang hơi thở quốc tế, tương ớt cay 100 thách thức vị giác với độ cay tương đương 100 trái ớt, hay xốt muối ớt hai sắc thái (sắc xanh dùng chấm hải sản và đỏ cho món nướng đậm vị).

Tiếp đó, thương hiệu ra mắt tiêu đen Đăk Lăk từ 100% hạt tiêu bazan, thơm nồng, cay đậm đà. Muối tôm chua cay chấm trái cây cũng được lòng tín đồ ẩm thực, góp phần làm phong phú "thế giới gia vị cay".

Từ gia vị chấm quen thuộc, nay tương ớt Chin-Su được truyền cảm hứng để góp mặt trong nhiều công đoạn nấu nướng: làm gia vị ướp, nguyên liệu xào hay bí quyết tăng vị đậm đà khi nướng. Mỗi chai tương ớt không chỉ mang đến vị cay hứng khởi mà còn mở ra nhiều cách sáng tạo trong căn bếp, giúp người nấu biến tấu món ăn theo gu riêng.

Đầu tư xây dựng thương hiệu mạnh

Nhiều năm qua, thương hiệu gắn kết đời sống tinh thần người trẻ qua những câu chuyện truyền thông gần gũi, khơi cảm hứng sáng tạo và tận hưởng cuộc sống. Cụ thể, nhãn hàng xuất hiện ở nhiều chương trình ăn khách như: Xuân hạ thu đông rồi lại xuân - đề cao âm nhạc, cảm xúc đồng điệu cùng loạt trải nghiệm ẩm thực; show 2 ngày 1 đêm - khám phá vùng miền, bữa ăn dã ngoại, lan tỏa thông điệp "tiện lợi nhưng vẫn ngon chuẩn vị"; Gia đình Ha Ha - sự sum vầy, tiếng cười gợi nhớ bữa cơm nhà; Tổ đội 102 - loạt thử thách, tôn vinh tinh thần đồng đội lẫn khoảnh khắc trải nghiệm nấu nướng.

Sự hiện diện tự nhiên trong bữa ăn thường nhật lẫn trải nghiệm văn hóa, giải trí giúp Chin-Su vượt ra khỏi phạm vi một thương hiệu gia vị, hướng mục tiêu trở thành biểu tượng gắn liền tuổi trẻ, cảm hứng và nguồn năng lượng tích cực - nơi nấu ăn được nhìn nhận như hành trình tận hưởng, sáng tạo, sẻ chia niềm vui sống.

Tương ớt kích thích vị giác, giúp món ăn ngon hơn. Ảnh: Masan

"Chúng tôi phấn khích khi được Brand Footprint Vietnam 2025 vinh danh trong bối cảnh ngành hàng cạnh tranh khốc liệt, cho thấy thành quả cụ thể năm qua, đồng thời thể hiện cam kết đồng hành người tiêu dùng Việt và truyền cảm hứng bếp Việt lâu dài", người đại diện nói thêm.

Brand Footprint là báo cáo thường niên của Worldpanel by Numerator - đơn vị nghiên cứu hành vi tiêu dùng tại hơn 50 quốc gia, hình thành từ sự hợp nhất Kantar Worldpanel và Numerator. Tại Việt Nam, tài liệu này được doanh nghiệp, nhà đầu tư và giới marketing FMCG dùng để đánh giá sức mạnh thương hiệu, hiệu quả chiến lược phân phối và mức độ thâm nhập thị trường.

Năm nay, Worldpanel by Numerator ghi nhận thị trường Việt trải qua giai đoạn phức tạp: kinh tế tăng trưởng ổn định nhưng người dân vẫn thận trọng, kỹ lưỡng trong chi tiêu. Họ ưu tiên sản phẩm tiện lợi, phù hợp khẩu vị, sẵn sàng chuyển sang cái mới nếu thương hiệu quen thuộc không còn đáp ứng kỳ vọng.

Đông Vệ