Chim 'tỷ dực' tìm bạn đời

Đây là lần thứ hai mình gửi thư lên đây. Lần đầu tiên, mình chưa có nhiều kinh nghiệm viết lắm, chưa trải nghiệm qua ứng dụng hẹn hò bao giờ và sau đó mình nhận ra được một số điều. Có lẽ do mình viết nhiều khuyết điểm và văn vẻ quá thành ra không tạo được cảm giác an toàn cho mọi người tin tưởng nên lần này mình sẽ thử đổi cách diễn đạt xem sao. Tuy mình không thích như vậy vì nghĩ như thế không phải phép lắm và có phần hơi dại khờ, nhưng xem ra mọi thứ ở đây có lẽ không vận hành như vậy.

Mình chợt nghĩ đến "Hoàng tử bé", khi mọi người lớn lên rồi bước vào xã hội, đều từng bước thay đổi để thích nghi, không còn thơ mộng và thích những thứ trừu tượng nữa, họ chú trọng những thứ thực dụng và những con số chi tiết hơn. Mình khá buồn là nếu chỉ xét yếu tố nội tại của mình thôi, có lẽ không phải là tiêu chuẩn chọn bạn đời của thời đại, nên mình sẽ nhờ "bác đưa thư" thử vận lại xem sao.

Mình thường thấy mọi người nói về một túp lều tranh và hai trái tim vàng, thứ dường như khó còn tồn tại ở thời đại này. Mình không bình luận về việc đúng sai, chỉ nghĩ sao mọi người không nghĩ đến camping cũng là một thứ xa xỉ nhỉ? Vui thôi nhưng thứ thật sự khó kiếm được ở đây có lẽ phải là "trái tim vàng".

Mình thật sự không tin vào mắt khi thấy báo đăng về tỷ lệ ly hôn ở Việt Nam hiện tại ở con số rất đáng báo động, trong khi hồi xưa đa phần văn hóa Á Đông đều không như vậy. Mình tự hỏi điều gì đã xảy ra chỉ sau vài thập kỷ? Đọc mục Tâm sự, mình cũng rối bời nhẹ, nghĩ nếu như bản thân nhận sai "kịch bản", chắc sẽ đau khổ cho cả hai lắm và càng khó mở lòng hơn. Mình chưa trải qua mối quan hệ nào, cũng chưa tìm hiểu qua ai.

Mình sẽ giới thiệu lại đơn sơ về bản thân:

- Quê quán: sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn.

- Tôn giáo: Tin lành, cung hoàng đạo Kim Ngưu.

- Tuổi Sửu, điểm giao thoa giữa hai thế hệ Millennial và Z nên mình có cơ hội để học hỏi đặc điểm của cả hai thế hệ.

- Chiều cao 1m79, nặng 57 kg, hơi ốm nhưng do chỉ số BMI thấp với việc có thói quen vận động Calisthenics nên cơ ngực và six pack là mức mình đã đạt được, có siêu năng lực ăn hoài không phình lên.

- Ca sĩ yêu thích: Owl City, Hứa Quán Kiệt, Mariah Carey.

- Nhóm nhạc yêu thích: Apink, T-ara.

- Động vật làm hình mẫu trưởng thành: Con sói và con sam.

- Hiện tại đã có tài sản một, trong quá trình tạo tài sản hai, vì mình hiểu phải ưu tiên mua tài sản trước tiêu sản sau. Mình có tính tiết kiệm, trì hoãn sự hạnh phúc và chịu được khổ cực, thêm lối sống đơn giản nên cũng xem là một chút lợi thế trong việc tích lũy.

- Các mục tiêu dài hạn khác: đang cố gắng hướng đến Trilingual, cải thiện thể chất đạt đến mức độ hít xà chạm bụng một cái, Pistol Squad 10 cái mỗi bên, chạy bộ trung bình từ 30 phút lên 35 phút, xoạc chân, thiền định 15 phút.

- Về thời trang, mình không rành ăn diện lắm, bình thường thoải mái là được, mình luôn nghĩ phải đến một giai đoạn độ tuổi nào đó mới có những thứ cần truy cầu nhất định, nên bề ngoài nếu có kinh nghiệm về sau nhờ bạn cải tạo giúp nhé.

- Không hút thuốc, không tiktok, không chơi tame, không thích rượu bia cờ bạc, không đồ ngọt đồ vặt trà sữa, cũng hiếm khi dùng mạng xã hội, nên về việc vui chơi không rành lắm, cũng không biết nhiều về chuyện bàn dân thiên hạ. Mình cực kỳ thích nghe âm nhạc, có thể nói âm nhạc tiếp thêm sức mạnh và chữa lành tâm hồn mình. Gu nhạc của mình đa số toàn các bài kinh điển xa xưa, ví dụ: Hatsukoi, Nữ nhi tình, I Believe - Shin Seung-hun, Scarborough Fair, Tiếng lòng lãng tử, Xe đạp,... hoặc nhạc không lời Ghibli hay tiếng mưa rơi (tiếng ồn trắng).

Mình không nghĩ bản thân sẽ làm được những việc to lớn, nên luôn chú trọng làm tốt những việc nhỏ trước. Ví dụ luôn cố gắng đứng ngồi thẳng lưng, không bắt chéo chân, không chạm tay lên mặt, giữ đường viền hàm, đánh răng đúng cách, lên xuống cầu thang đúng cách, ăn chậm nhai kỹ, uống nước đầy đủ mỗi ngày, viết nhật ký, chép lại chi tiết những giấc mơ, rèn luyện lối sống kỷ luật, sắp xếp đồ gọn gàng, tiện tay lượm rác xung quanh bỏ vào thùng rác,...

Mình hướng nội đến 91% theo bài kiểm tra MBTI, nhưng không nghĩ là điều quá tệ với bản thân. Mình đã quen như thế. Mình thích làm phong phú thế giới nội tâm bằng cách hiếu kỳ và đọc về đủ thứ trên đời, ví dụ: bốn nhân vật trên lá bài Poker K và Q là ai? Tại sao khi nhìn lên bầu trời xanh lại thấy những phù du trong võng mạc? Làm sao con người chứng minh được trái đất quay quanh mặt trời và tự quay trước khi chưa bước lên không gian? Làm sao để chứng minh cho bạn hiểu là khe hở giữa các ngón tay của bạn vừa vặn một cách hoàn hảo với bàn tay của mình? Hiệu ứng Barnum là gì? Ma là gì? Về thế giới sau khi chết, về người ngoài hành tinh, về Tam Tự Kinh, Tăng Quảng Hiền Văn, Platonic Love,...

Công nhận, tuy không có khó khăn giao tiếp gì nhưng khi tiếp xúc nhiều với người lạ, mình hay bị tiêu hao khá nhiều năng lượng. Lúc đó mình cảm thấy không gian riêng bị đe dọa và cần thời gian để sạc đầy lại. Ngoài đời mình khá kiệm lời nên thật sự khó để thân thiết với ai đó.

Trong thần thoại Hy Lạp, thần Poiseidon là thần biển cả nhưng lối sống của ông cực kỳ tồi tệ. Người đã hủy hoại cuộc đời Medusa - một trong những "quái vật" bi thảm nhất theo quan điểm của mình. Cô ấy chưa bao giờ làm gì sai trái, nhưng lại bị cưỡng bức, không những không đòi được công lý còn bị Athena ghen tị, bị cả nhân loại tẩy chay hắt hủi, đến khi bị Perseus chặt đầu còn bị làm đồ trưng bày sống không bằng chết chỉ vì cô ấy quá tuyệt trần, nên làm mình khá căm phẫn. Dù chỉ là người phàm, nhưng ở khoản này, mình muốn thách thức cả với thần thánh. Mình không muốn bị phần thú tính lấn át phần nhân tính trong bản thân và phải luôn tôn trọng, cư xử lịch thiệp với phái nữ (nghe rất trẻ con phải không?).

Hồi nhỏ đi học, mình nghe về một phong tục của người xưa nói về tam tòng tứ đức. Dù là con trai nhưng mình thấy khá không công bằng cho phụ nữ, nhưng cách suy nghĩ sau đó có lẽ hơi khác với đại đa số người. Mình nghĩ đợi đến khi nào thế giới đạt đến công bằng giới tính là điều không dễ, nên thay vì đợi, mình phải tuân thủ và làm được như vậy.

Mình được nhiều người nhận xét là chàng trai có tính cách khá hiếm hoi, một người thuần khiết (có lẽ vì đó giờ sống nội tâm quá và ít khi "rẽ ngang"). Bên cạnh đó, mình cũng thường nghe khuyên là nên "hư" một chút mới tốt, good boy thường ít khi được trân trọng và kết cục không viên mãn. Tuy không biết thực hư thế nào nhưng mình lại không muốn như vậy lắm, vì nó trái đi nhân sinh quan của bản thân.

Về tiêu chuẩn bạn đời, hy vọng bạn cũng thiên về hướng nội, là good girl, ở Sài Gòn (vì thế giới mình luôn rất nhỏ), thích tiết kiệm quản lý chi tiêu, thích cùng nhau cố gắng, hiền lành, hướng về gia đình, thích giữ gìn phẩm hạnh đạo đức, có lối sống lành mạnh, thích vận động, độ tuổi lý tưởng là hơn kém mình ba tuổi để dễ đồng điệu hơn, nếu được, mong bạn thích hát.

Người con gái mình phác họa có phải tuyệt vời quá không? Mình thấy trên này có rất nhiều người cực kỳ tài giỏi, so ra mình không là gì, người con gái như vậy chắc mình không lọt vào mắt xanh của nàng. Mình chỉ là người tầm thường đang cố gắng sinh tồn ở xã hội khắc nghiệt ngoài kia, không tài giỏi, chỉ bỗng dưng một ngày sau khi ở trường đời khá lâu lại mong muốn trở thành một người lợi hại. Lợi hại ở đây không phải là đứng ở đỉnh trên kim tự tháp, mà là có thể chiến thắng được bản thân và đi vững từng bước nhỏ.

Mình thấy mọi người thường bình luận một câu khá phũ phàng là rốt cuộc mình là người thế nào sẽ gặp được người thế đó. Vậy nên mình sẽ tiếp tục phấn đấu nâng cao bản thân để có thể đủ tự tin sánh bước với bạn. Tuy biết có lẽ nhận ra hơi trễ nhưng từ khi bước đi bước đầu tiên, mình tin bản thân đã hoàn thành một nửa chặng đường rồi. Hãy là ngọn hải đăng soi sáng cho mình nhé. Mình cố gắng không phải vì muốn thay đổi thế giới này, chỉ là không để thế giới thay đổi mình và tất nhiên mình cũng hiểu hạnh phúc là khi mình cố gắng hết sức và kỳ vọng ít đi (Hope for the best. Expect the worst).

Đối với mình, tình yêu là khi mình muốn nắm lấy tay nàng nhưng lại bị lý trí kìm nén rồi cuối cùng dừng lại ở khoảng không. Với người con trai không gì đau khổ hơn việc gặp được người con gái mình muốn chăm sóc cả đời nhưng bản thân lại không đủ năng lực, cuối cùng bất lực nhìn nàng ra đi. Còn với người con gái, đau khổ nhất có lẽ là ở tuổi đẹp nhất đời mình nhưng lại đợi không được đến khi chàng trai ấy trưởng thành. Mình rất sợ khi tới khoảnh khắc ấy, lại không đủ bản lĩnh và dũng khí để ôm nàng vào lòng. Cũng giống việc phụ hồ vậy, nếu mình không làm, không thể ở bên cạnh nàng, nhưng nếu làm rồi, lại không thể ôm hay nắm lấy tay nàng. Tiến một bước nữa là ta có thể ở bên nhau nhưng không thể, rất gần nhưng cũng rất xa.

Trước giờ mình chưa hề bước vào tình yêu, chỉ vì muốn rèn luyện chững chạc trước và cố gắng gìn giữ những cảm xúc tốt nhất cho bạn đời. Mình không có khái niệm quen tạm với ai đó. Nếu không có khả năng kết thúc, đừng nên bắt đầu. Mình không muốn vì một lời nói dối hay một lời nói suông nhất thời mà làm kinh động trái tim người khác. Tình yêu thoạt đầu có lẽ luôn rất đẹp nhưng ở bên nhau và cùng trải qua những khảo nghiệm của thời gian mới là khó nhất, đó cũng là điều mình luôn hướng tới.

Mình không chắc hiện tại đủ trưởng thành chưa, nhưng phấn đấu để ở bên cạnh nhau và cùng già đi là lời hẹn ước của mình. Đây là điều lãng mạn nhất mình có thể nghĩ tới. Mình hứa sẽ ráng trụ đến cuối cùng, để bạn không vì mình mà rơi lệ, nên hãy kiên nhẫn và nhẹ nhàng với trái tim mình nhé (chìa khóa là 17317071).

Thiên trường địa cửu, bạn có dám không?

