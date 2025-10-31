Cứu 8 ngư dân bị chìm tàu ngoài khơi Côn Đảo

Tàu cá chở 8 ngư dân ở Vĩnh Long va chạm tàu hàng, bị chìm trên vùng biển cách Côn Đảo hơn 10 km, được Bộ đội Biên phòng TP HCM ứng cứu, sáng 31/10.

Tàu do ông Nguyễn Văn Sị, xã Ba Tri làm chủ, kiêm thuyền trưởng cùng 7 thuyền viên xuất bến Hàm Luông hôm 30/10.

Theo thuyền trưởng, rạng sáng nay, khi tàu cá đang đánh bắt trên vùng biển cách Côn Đảo chừng hơn 10 km về phía tây bắc đã xảy ra va chạm với tàu chở hàng, khiến thân tàu hư hỏng nặng.

Các thuyền viên cố gắng khắc phục nhưng bất thành, tàu dần chìm sau khoảng hai giờ. Thuyền trưởng Sị yêu cầu mọi người ôm phao, can nhựa và xuống thuyền thúng để thoát nạn, đồng thời phát tín hiệu khẩn cấp.

Các thuyền viên khi được Bộ đội Biên phòng hỗ trợ đưa về Côn Đảo. Ảnh: Huyền Thu

Đồn Biên phòng Côn Đảo, thuộc Bộ đội Biên phòng TP HCM điều động 5 cán bộ, chiến sĩ và trưng dụng tàu cá của ngư dân xã Phước Hải xuất phát từ cảng Bến Đầm ra hiện trường. Đến 7h30, lực lượng cứu nạn tiếp cận được thuyền thúng đang lênh đênh trên biển, đưa 8 ngư dân sang tàu cá.

Các thuyền viên sau đó được đưa về Côn Đảo chăm sóc sức khỏe, bố trí nơi ăn ở tạm thời. Bộ đội Biên phòng đang phối hợp Cảng vụ Hàng hải TP HCM xác minh nguyên nhân vụ việc.

Hiện tàu cá gặp nạn được neo tại khu vực cách hòn Tre hơn 5 km.

/Huyền Thu - Trường Hà