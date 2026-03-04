Chìm tàu chở 7 ngư dân

Quảng TrịTàu cá chở 7 ngư dân bị sóng đánh chìm khi cách cửa biển Nhật Lệ khoảng 100 m, một người tử vong, sáng 4/3.

Hơn 6h50, tàu cá dài gần 15 m do ông Đào Duy Sáng, 52 tuổi, trú tại tổ dân phố Hà Dương, phường Đồng Hới, làm chủ rời cửa biển Nhật Lệ ra khơi đánh bắt. Khi cách bờ khoảng 100 m về phía bắc, tàu bị mắc cạn. Lúc này gió mùa đông bắc từ phía bắc tràn xuống, kết hợp sóng lớn đã đánh chìm tàu.

Tàu cá bị sóng đánh chìm trên biển Nhật Lệ. Ảnh: Đắc Thành

7 ngư dân mặc áo phao bơi vào bờ, song hai người đuối sức, được đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cu Ba - Đồng Hới cấp cứu. Trong đó một người tử vong, người còn lại đang điều trị.

Tàu chở 7 người bị chìm, 1 ngư dân tử vong Khu vực cửa Nhật Lệ có sóng lớn. Video: Hoài Nam

Đồn Biên phòng Nhật Lệ điều 8 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng chủ tàu và chính quyền kiểm tra hiện trường, tìm phương án kéo tàu gặp nạn vào bờ.

Đắc Thành