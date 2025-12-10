Chìm tàu cá, 8 người gặp nạn

Hà TĩnhTàu cá đang đánh bắt thủy sản bị chìm khi cách cảng Vũng Áng 50 hải lý, 7 người được cứu, một thuyền viên mất tích, chiều 9/12.

Tàu cá công suất khoảng 1.000 CV, gồm 8 thành viên, do anh Hồ Sỹ Hùng, 34 tuổi, trú phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An, làm thuyền trưởng, di chuyển từ vùng biển Hoàng Mai vào Hà Tĩnh đánh bắt thủy sản.

Khoảng 13h30, khi cách cảng Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh, khoảng 50 hải lý (hơn 80 km) về phía Đông Đông Bắc, tàu bị gió to, sóng lớn đánh chìm. Thuyền viên phát tín hiệu cấp cứu tới bộ đội biên phòng và nhảy xuống biển.

Cảnh sát biển đang lái tàu tìm kiếm thuyền viên mất tích, tối 9/12. Ảnh: Hùng Lê

Các thuyền viên bám vào thùng xốp, áo phao, trôi dạt nhiều vị trí trên biển. Đến 16h45 cùng ngày, 7 người được tàu cá NA-93986 do ông Nguyễn Thái Sơn làm thuyền trưởng phát hiện, tiếp cận ứng cứu và đưa lên thuyền an toàn. Một thuyền viên mất tích.

Nhà chức trách đã thông báo cho các tàu cá đang hoạt động gần khu vực tham gia tìm kiếm. Tuy nhiên, do thời tiết xấu, tầm nhìn hạn chế nên chưa xác định được vị trí thuyền viên mất tích.

Đức Hùng