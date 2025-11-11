Chìm tàu, 7 ngư dân rơi xuống biển

Quảng TrịTàu hành nghề dịch vụ hậu cần cùng 7 ngư dân Thanh Hóa đang neo đậu ngoài khơi bất ngờ bị nước tràn vào, chìm giữa biển.

Trưa 10/11, tàu hậu cần do ông Lê Công Dũng, 41 tuổi, trú Thanh Hóa làm thuyền trưởng, neo đậu cách cảng Hòn La khoảng 3 hải lý về phía đông. Khi 7 ngư dân đang ngủ, bất ngờ nước tràn vào làm ngập nửa thân tàu.

Mọi người cố gắng khắc phục nhưng bất thành, phải mặc áo phao và nhảy xuống biển khi tàu chìm.

Quân y Đồn Biên phòng Ròon kiểm tra sức khỏe các thuyền viên. Ảnh: Hoài Nam

Đang hoạt động gần đó, tàu cá của ông Lê Công Hậu, ở Thanh Hóa, đã kịp thời tiếp cận, cứu 7 ngư dân và báo tin cho bộ đội biên phòng.

Rạng sáng nay, toàn bộ ngư dân được đưa vào bờ an toàn. Quân y của Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn La (Đồn Biên phòng Roòn) đang khám sức khỏe cho các ngư dân.

Tàu cá hậu cần bị chìm dài 17 m, công suất 294 CV, xuất bến tại cảng cá Mũi Ông, xã Phúc Trạch, tỉnh Quảng Trị rạng sáng 10/11.

