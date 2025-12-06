Sà lan chở 900 m3 cát lật úp trên biển Vũng Tàu

TP HCMSà lan chở hơn 900 m3 cát bị chết máy, trôi tự do rồi chìm ngoài khơi Vũng Tàu, ba thuyền viên trôi dạt trên biển được tàu cá cứu.

Ngày 6/12, thuyền trưởng Huỳnh Thanh Quý, 46 tuổi, ở Tây Ninh, cùng hai đồng nghiệp điều khiển sà lan vận chuyển cát từ An Giang đến cảng Sao Mai (phường Vũng Tàu). Khi đến khu vực gần mũi Nghinh Phong, phương tiện bất ngờ chết máy, bị sóng đẩy trôi và lật úp.

Sà lan lật úp sau sự cố. Ảnh: Anh Quang

Ba thuyền viên trôi dạt trên biển, được tàu cá chạy ngang phát hiện vớt lên. Sau đó, canô Bộ đội Biên phòng TP HCM tiếp cận, đưa cả ba vào bờ chăm sóc y tế; sức khỏe hiện ổn định.

Cơ quan chức năng đã phát thông báo hàng hải để cảnh báo vị trí sà lan đắm, hướng dẫn phương tiện đi qua an toàn. Chủ tàu đang phối hợp lập phương án trục vớt.

Trường Hà