Chìm phà chở 350 người ở Philippines

Phà chở khoảng 350 người chìm trong đêm tại miền nam Philippines khiến ít nhất 8 người thiệt mạng, hơn 200 người đã được giải cứu.

Phà chở hàng và hành khách Trisha Kerstin 3 dường như gặp sự cố kỹ thuật rồi chìm vào rạng sáng 25/1. Cảnh sát biển Philippines cho biết phương tiện khi đó chở 332 hành khách cùng 27 thủy thủ, đang trong hành trình từ thành phố Zamboanga tới đảo Jolo thuộc tỉnh Sulu.

Theo các quan chức Philippines, lực lượng cứu nạn đã cứu được ít nhất 215 người và tìm thấy 7 thi thể. Arsina Laja Kahing-Nanohm, lãnh đạo thị trấn Hadji Muhtamad ở phía tây nam Zamboanga, sau đó thông báo 8 người đã thiệt mạng trong vụ chìm phà.

Phà Trisha Kerstin 3 trong ảnh chụp tháng 7/2021. Ảnh: Marine Traffic

Cảnh sát biển, hải quân Philippines cùng một đội tàu đánh cá đang triển khai chiến dịch tìm kiếm cứu nạn trong điều kiện thời tiết tốt ở khu vực chìm phà ở ngoài khơi tỉnh miền nam Basilan.

Nhiều tai nạn hàng hải từng xảy ra ở Philippines do bão, tàu thuyền bảo trì kém, chở quá tải và không tuân thủ quy định an toàn, đặc biệt ở những tỉnh vùng sâu vùng xa. Vào tháng 12/1987, một trong những thảm họa hàng hải nghiêm trọng nhất thế giới trong thời bình xảy ra khi phà Dona Paz va vào tàu chở dầu ở miền trung Philippines rồi chìm, khiến 4.300 người thiệt mạng.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP)