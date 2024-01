Chim làm tổ đánh lừa kẻ săn mồi

Tạo một lối vào giả to và rộng, chim bạc má châu Phi dễ dàng khiến những kẻ săn mồi sớm bỏ cuộc khi tấn công tổ của mình.

Cách xây tổ theo kiểu thật giả lẫn lộn này xứng đáng nhận '10 điểm không có nhưng'. Không chỉ vậy chim bạc má châu phi này còn xứng đáng với biệt danh bậc thầy kiến trúc của thế giới loài chim.

Tổ của loài chim này được xây dựng trên những cành cây cao và chắc chắn, nhìn từ xa thì chúng khá thô sơ nhưng đừng vì thế mà đánh giá thấp chúng. Tổ chim này khá đặc biệt khi chúng có một lối vào giả để đánh lừa kẻ săn mồi.

Nếu nhìn kỹ sẽ thấy cửa phía trên vừa dài vừa hẹp và đó là lối vào chính và chúng rất khó bị phát hiện. Còn lối vào giả phía dưới to, rộng hơn rất nhiều và đó là lối vào của những kẻ săn mồi như rắn... Những con non ở khoang bên trong sẽ được an toàn.

Chim làm tổ chuyên đánh lừa kẻ săn mồi Tổ chim bạc má châu phi chuyên đánh lừa kẻ săn mồi. Video: X.

Loài chim này không ngoan đến mức khi ra ngoài chúng vẫn không quên 'khóa cửa' bằng cách dùng mỏ làm hẹp hết mức lối vào chính. Một chiếc tổ này có thể là nơi trú ngụ của hàng chục con chim.

Mộc Trà (st)