Chim hồng hoàng quý hiếm lạc vào nhà dân

Nghệ AnChim hồng hoàng quý hiếm bay vào nhà ông Đinh Đức Dung ở xã Tân Kỳ, được bàn giao cho kiểm lâm thả về tự nhiên.

Ngày 8/10, Hạt kiểm lâm Tân Kỳ cho biết đã phối hợp với chính quyền xã Tân Kỳ thả chim hồng hoàng nặng hơn 2 kg về khu vực rừng trên địa bàn để bảo tồn.

Trước đó, hôm 3/10, ông Dung, 63 tuổi, trú khối 1, xã Tân Kỳ, trước đây thuộc huyện Tân Kỳ, phát hiện con chim lạ, sải cánh dài, mỏ lớn màu vàng khác lạ bay vào sân nhà. Nghi là chim quý, ông Dung trình báo chính quyền địa phương.

Chim hồng hoàng lúc được phát hiện tại nhà ông Dung. Ảnh: Hùng Lê

Qua kiểm tra, kiểm lâm xác định con vật là chim hồng hoàng, thuộc nhóm IB, đang bị đe dọa tuyệt chủng, nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại. Ông Dung sau đó bàn giao chim hồng hoàng cho kiểm lâm để thả về tự nhiên.

Hồng hoàng tên khoa học Buceros bicornis, là chim mỏ sừng trọng lượng lên đến 4 kg, dài 90-122 cm, tuổi thọ đến 40 tuổi. Con trưởng thành sải cánh rộng đến 1,6 m. Chúng phân bố ở vùng đồng bằng và vùng núi có khí hậu nhiệt đới, cận nhiệt đới ở một số nước Đông Nam Á, Ấn Độ và phía Nam Trung Quốc.

Đức Hùng