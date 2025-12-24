Chim hồng hoàng quý hiếm bay vào nhà dân ở TP HCM

Chim hồng hoàng lớn trọng lượng khoảng 3 kg bay vào sân nhà ở xã Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn cũ), được người dân bắt và giao cho lực lượng chức năng.

Tối 24/12, anh Phạm Văn Tín, 43 tuổi, đang ngồi trong nhà ở ấp 4, xã Xuân Thới Sơn bất ngờ thấy con chim màu đen, mỏ dài màu vàng bay vào bụi cây trước sân. Anh Tín lại gần kiểm tra thì con vật liên tục đập cánh, mổ vào tán lá nhưng không bay đi nên đã bắt giữ.

Chim hồng hoàng được anh Tín bỏ vào lồng gà trước khi báo lực lượng chức năng. Ảnh: Văn Tín

Con chim có sải cánh gần một mét, trọng lượng khoảng 3 kg sau đó được anh Tính bỏ vào lồng gà, cho ăn chuối. Khi tìm hiểu trên mạng, anh phát hiện đây thuộc loài chim quý hiếm nên gọi công an phường để bàn giao.

Đại diện Chi cục Kiểm lâm TP HCM cho biết, đây là chim hồng hoàng, tên khoa học là Buceros bicornis, thuộc nhóm IB trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm theo Thông tư 27 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Trong Sách đỏ IUCN, chúng được xếp hạng sắp nguy cấp do tình trạng săn bắn trái phép để bán mỏ sừng.

Đình Văn