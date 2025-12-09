Chim hồng hoàng quý hiếm bay lạc vào vườn nhà dân

Tây NinhChim hồng hoàng quý hiếm bay lạc vào ruộng lát, được người dân bàn giao cho lực lượng kiểm lâm.

Chiều 9/12, ông Nguyễn Văn Cu, ngụ xã Nhựt Tảo, phát hiện chim ngoại hình lạ, kích thước lớn khi đang thăm ruộng lát gần nhà. Nghi là loài quý hiếm dễ bị săn bắt, ông báo chính quyền.

Chim hồng hoàng bay lạc vào ruộng nhà dân. Ảnh: Nam An

UBND xã Nhựt Tảo phối hợp Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 2 (Chi cục Kiểm lâm Tây Ninh) kiểm tra và xác định đây là chim hồng hoàng, thuộc nhóm IB – loài nguy cấp, cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại. Con vật nặng khoảng 2,5 kg, khỏe mạnh, không có dấu hiệu bị thương. Lực lượng chức năng tiếp nhận chăm sóc trước khi thả về tự nhiên.

Người dân bàn giao chim hồng hoàng cho lực lượng chức năng. Ảnh: Nam An

Hồng hoàng (Buceros bicornis) là loài chim mỏ sừng, nặng tối đa 4 kg, dài 90-122 cm, sải cánh đến 1,6 m, sống tới 40 năm. Chúng phân bố ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới tại Đông Nam Á, Ấn Độ và phía Nam Trung Quốc.

Nam An