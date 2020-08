Chìm ghe, hai người chết

Bến TreChiếc ghe chở 8 người chạy trên sông Ba Lai trong lúc mưa to, gió lớn đã bị lật khiến hai chết, hai thanh niên mất tích.

Sáng 21/8, hàng trăm cảnh cứu hộ cứu nạn Công an Bến Tre cùng Công an huyện Ba Tri, Bình Đại đang khẩn trương tìm kiếm Trà Đăng Danh (32 tuổi), Nguyễn Bá Lộc (33 tuổi, cùng quê Ba Tri) mất tích trong vụ lật ghe.

Sáng 21/8, Cảnh sát được huy động đến đoạn sông xảy ra chìm ghe tìm hai nạn nhân mất tích. Ảnh:Trần Độ.

Ông Dương Minh Tùng, Chủ tịch UBND huyện Ba Tri cho biết, chiều hôm qua, hai thanh niên này rủ Nguyễn Hoàng Duy (32 tuổi), Trà Đăng Khanh Huy (25 tuổi) cùng ba người đàn ông và một bé trai 11 tuổi lái ghe gỗ (loại dùng cào hến, dài 11 m, rộng 1,8 m) ra sông Ba Lai neo đậu để câu cá.

Do gặp sóng to gió lớn, ghe bị lật, ba người đàn ông cùng bé trai bơi vào bờ an toàn. Đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể của anh Duy và Huy.

Đoạn sông Ba Lai giáp ranh hai huyện Ba Tri và Bình Đại rộng khoảng một km. "Lòng sông sâu, nước chảy xiết nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn", ông Tùng nói.

Hoàng Nam