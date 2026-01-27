Đại bàng mắc lưới trong vườn nhà dân

Lâm ĐồngChim đại bàng trong lúc sà xuống vườn bắt gà đã mắc lưới chuồng, sau đó được người dân xã Sơn Điền giao nộp để thả về tự nhiên.

Ngày 27/1, Công an xã Sơn Điền phối hợp Hạt Kiểm lâm khu vực Di Linh thả đại bàng núi nặng khoảng 2,5 kg về rừng trên địa bàn.

Đại bàng được người dân nuôi nhốt trong lồng sắt. Ảnh: Lê Tiến

Trước đó, đầu tháng 1, người đàn ông 31 tuổi ở thôn Nao Sử phát hiện đại bàng lông xám trắng thường xuyên bay vào vườn bắt gà. Trong một lần săn mồi, chim vướng lưới quây chuồng nên bị bắt và nuôi nhốt tại nhà.

Sau khi được công an xã tuyên truyền, vận động, người dân đã tự nguyện giao nộp chim quý trong tình trạng khỏe mạnh, ăn uống bình thường.

Đại bàng núi (tên khoa học Nisaetus nipalensis), còn gọi là diều núi, thuộc nhóm IIB – động vật rừng nguy cấp, quý hiếm. Loài này phân bố từ đông bắc Ấn Độ đến Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, thường sinh sống và kiếm ăn ở các khu rừng, chủ yếu săn động vật nhỏ.

Lê Tiến - Trường Hà