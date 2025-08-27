TP HCMBốn chim cổ rắn trong danh mục nguy cấp thường bay đến hồ Bán Nguyệt, nằm trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng săn mồi, khiến nhiều người dân thích thú.

Gần đây, nhiều người dân, nhiếp ảnh gia thường tập trung quanh bờ hồ Bán Nguyệt nằm trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng (thuộc quận 7 cũ) để quan sát, chụp ảnh nhiều con chim cổ rắn đậu trên cành cây, ngụp lặn bắt cá dưới nước.

Chim cổ rắn đậu trên cành cây cạnh hồ Bán Nguyệt trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Ảnh: Minh Quân

Anh Trần Nguyễn Minh Quân (nhiếp ảnh gia), cho biết chim cổ rắn đến khu vực này săn cá từ khoảng cuối tháng 6 đến nay. Ban đầu chỉ có hai con trưởng thành về sau thêm hai con, tạo thành một đàn nhỏ. Mỗi con cao khoảng 60-70 cm, sải cánh một mét, có bộ lông óng màu đen, phần mỏ bên dưới có màu cam.

Ở một số góc ảnh, anh đã ghi được cảnh cá lặn xuống nước, ghim mỏ nhọn vào thân con cá chép để ăn. Theo anh Quân, những con chim này thường bay đến hồ kiếm ăn từ 9-10h rồi đậu trên các cành cây, đến 16-17h lại tiếp tục săn mồi rồi bay đi nơi khác hoặc trú trong tán cây rậm rạp.

Chim cổ rắn quý hiếm xuất hiện ở khu Phú Mỹ Hưng Chim cổ rắn ở hồ khu vực Phú Mỹ Hưng. Video: Minh Quân

Ông Nguyễn Công Bằng, Hạt phó Kiểm lâm Củ Chi (Chi cục Kiểm lâm TP HCM), cho biết, loài chim cổ rắn còn gọi là điêng điểng này thuộc nhóm IB, nằm trong danh mục loài nguy cấp, quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam. Người dân không được phép săn bắt, nuôi nhốt, buôn bán trái phép.

Theo ông Bằng, loài này thuộc chim di cư, thường xuất hiện ở khu ngập nước Láng Sen (Long An cũ), Đồng Tháp và rừng Nam Cát Tiên (Đồng Nai). Cách đây vào năm, lực lượng từng cứu hộ một con chim cổ rắn trưởng thành khi bay vào nhà dân. "Những con chim này có thể bay từ miền Tây lên săn mồi, gặp điều kiện thích hợp nên đã trú ngụ", ông Bằng nói.

Chim cổ rắn săn cá dưới hồ Bán Nguyệt. Ảnh: Vũ NatureLife

Chim cổ rắn được đặt tên theo hình dáng cổ dài và mảnh dẻ giống như con rắn, có thể sống 9 năm ở tự nhiên.

Khu đô thị Phú Mỹ Hưng nằm ở phía nam thành phố, dọc đường Nguyễn Văn Linh, được xây dựng từ vùng đầm lầy khởi công vào năm 1993 sau đó mở rộng và hoàn thành cơ bản năm 2020. Khu vực này có nhiều kênh rạch tự nhiên, là nơi sinh sống của nhiều loài động thực vật.

Đình Văn