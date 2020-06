Chim chích sậy kiếm ăn nuôi con tu hú

AnhChiếc mỏ màu đỏ của tu hú non đánh lừa chim chích sậy mẹ khiến nó mớm thức ăn cho cho con chin khác loài to gấp nhiều lần.

Chim tu hú non há miệng đòi ăn. Ảnh: Sun.

Chim chích sậy quay trở về tổ với thức ăn ngon lành trong mỏ nhưng chờ đón nó không phải đàn chim chích non mà là một con chim tu hú non lớn. Chích sậy mẹ không nghi ngờ mớm thức ăn vào chiếc mỏ há to của tu hú non và vẫn nghĩ đó là con của nó. Cảnh tượng được tiến sĩ Michael Ebdy ở Trung tâm đầm lầy Martin Mere tại Burscough, Lancashire, Anh, chụp lại.

Theo Ebdy, bản năng mớm thức ăn của chim mẹ bị kích thích bởi chiếc miệng màu đỏ của chim non. Sự thôi thúc của bản năng mạnh mẽ đến mức lấn át thực tế trước mắt chim chích sậy không phải là con nó. Đây là kết quả từ hành vi lén lút đẻ trứng vào tổ loài khác của chim tu hú. Loài chim này thường lừa những con chim khác nuôi con cho chúng. Chim tu hú non sẽ bay tới châu Phi vào tháng 8 hàng năm.

Kích thước chênh lệch giữa chim chích sậy và chim tu hú. Ảnh: Sun.

"Hành vi của chim tu hú được gọi là ký sinh nuôi dưỡng và rất đặc biệt ở vài điểm. Đầu tiên, chim tu hú đẻ những quả trứng nhiều màu để mô phỏng trứng của nhiều loài chim khác nhau đóng vai trò như vật chủ. Chúng bay trở lại châu Phi vào tháng 7 và con non cũng bay theo vào tháng 8. Dù chưa bao giờ gặp bố mẹ, bằng cách nào đó tu hú non vẫn biết chúng cần bay tới đâu. Thật là thú vị!", Ebdy nhận xét.

Chích sậy (Acrocephalus scirpaceus) là một loài chim trong họ Acrocephalidae. Loài chim chích này sinh sản khắp châu Âu và Tây Á. Đây là loài chim di cư, trú đông ở châu Phi cận Sahara. Chúng chỉ được tìm thấy ở vùng lau sậy mọc rậm rạp. Chim bố mẹ xây tổ trên cây sậy, mỗi tổ chứa 3 - 5 quả trứng. Chim non nở sau 10 - 11 ngày ấp. Tổ loài chích này thường bị chim tu hú đẻ nhờ.

An Khang (Theo Sun)