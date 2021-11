Chiều Xuân và con gái Hồng Khanh song ca

Chiều Xuân và con gái Hồng Khanh thể hiện ca khúc "La vie en Rose" bằng tiếng Anh, Pháp.

Khi làm khách mời chương trình Music Like phát tối 7/11, nghệ sĩ hát tiếng Pháp, con gái hát tiếng Anh. Cả hai được khen phát âm chuẩn, phối hợp ăn ý, thể hiện được cảm xúc bài hát. Ngoài ra, hai mẹ con trình diễn Người hãy quên em đi (Khắc Hưng).

Chiều Xuân và con gái song ca Chiều Xuân và con gái song ca "La vie en Rose" (Édith Piaf). Video: Facebook Chieu Xuan

Hồng Khanh cho biết hai mẹ con chuẩn bị cho tiết mục trong hai tuần. Hiện cô học online tại nhà, thường tranh thủ giờ giải lao tập luyện cùng mẹ. La vie en Rose là bài "tủ" của cả hai nên dễ dàng kết hợp. Cô có khả năng ngoại ngữ tốt nên tự tin về phát âm, nhưng gặp khó khi thể hiện cảm xúc qua ca từ.

Trước giờ biểu diễn, Hồng Khanh bị ảnh hưởng tâm lý nên run, luống cuống. Cô lo lắng không biết khi biểu diễn, lên hình sẽ ra sao và hát sai phải xử lý như thế nào. Ca sĩ sau đó trò chuyện với các nhạc công, được họ động viên và cho thời gian ổn định tinh thần.

Hồng Khanh vui khi nhận được nhiều lời khen của mọi người sau chương trình. Cô xem đây là sự tiến bộ của bản thân trong giọng hát, cách xử lý và thể hiện cảm xúc. "Em đã tập luyện rất kỹ tại nhà nên khi vượt qua được chướng ngại tâm lý, em biểu diễn một cách tốt nhất. Em thấy mình trưởng thành, chín chắn và có thêm niềm tin vào con đường âm nhạc sắp tới", Hồng Khanh nói.

Chiều Xuân bày tỏ hạnh phúc khi đồng hành con gái trong chương trình âm nhạc. Nghệ sĩ và ông xã Hồng Quân luôn để con tự do phát triển, theo đuổi đam mê.

Chiều Xuân cho biết luôn đồng hành, ủng hộ con gái Hồng Khanh. Ảnh: Facebook Đỗ Hồng Khanh

Ngoài song ca cùng mẹ, Hồng Khanh thể hiện loạt tác phẩm: Thơm (Lê Khánh Toàn), Em dạo này (Trọng Thắng ), Thương anh (Trang), City of Stars - nhạc phim La La Land, Fly Me to the Moon (Bart Howard), Dư âm (Nguyễn Văn Tý).

Hồng Khanh sinh năm 2004, là con gái út của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân và nghệ sĩ Chiều Xuân. Năm 2019, cô bé gây chú ý khi tham gia chương trình The Voice Kids, đội Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang. Hồng Khanh hiện là học sinh lớp 11, THPT Marie Curie. Cô là còn Chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc của trường. Ngoài học văn hóa, Hồng Khanh dành thời gian rèn thêm kỹ thuật thanh nhạc, chơi nhạc cụ như piano, guitar, ukulele... Thời gian rảnh, Hồng Khanh đăng các video cover những bản hit lên mạng xã hội.

Tháng 11/2020, Hồng Khanh ra mắt MV Thơm, là món quà tặng chính mình nhân dịp tròn 16 tuổi. Cô tự thực hiện mọi thứ từ việc vào phòng thu, lên ý tưởng sản xuất MV, làm việc với êkíp... Kinh phí sản xuất hết gần 100 triệu đồng, lấy từ tiền tiết kiệm của Hồng Khanh.

MV "Thơm" của Hồng Khanh Trích đoạn MV "Thơm" của Hồng Khanh. Video: Youtube Hồng Khanh

Hiểu Nhân