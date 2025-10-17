Chiêu trò phông bạt của 'bậc thầy dạy làm giàu' Trung Quốc

Dương Đào Minh mở nhiều công ty bán khóa học dạy làm giàu cấp tốc, khoe từng bán một sợi tóc với giá 60.000 nhân dân tệ và có thể truyền "năng lượng tài phú" cho các đệ tử.

Dương Đào Minh chỉ tốt nghiệp phổ thông trung học nhưng tự quảng cáo có lý lịch như truyền kỳ với các danh hiệu "Bậc thầy khai phá tiềm năng hàng đầu thế giới", "Diễn giả nổi tiếng toàn cầu".

Từ 2009, Minh lần lượt thành lập một loạt công ty dưới tên Attractiveness và Turbo ở Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang.

Công ty đăng bài giới thiệu: "Dương Đào Minh sinh ra trong một gia đình nông thôn nghèo khó, từng gặp khó khăn với chứng nói lắp và thiếu tự tin. Sau khi được một bậc thầy chỉ dạy, ông đã đi khắp nơi để gặp gỡ hàng chục bậc thầy đẳng cấp thế giới, mang những bí quyết và kiến thức hàng đầu của họ về Trung Quốc, mở ra câu chuyện thần thoại trong ngành đào tạo.

Năm 25 tuổi, ông trở thành diễn giả cấp quốc gia. Năm 26 tuổi, ông đã giúp hơn 600 công ty tăng gấp đôi hiệu suất, các khóa học mang thương hiệu của ông nổi tiếng khắp Trung Quốc. Năm 27 tuổi, ông được ca ngợi là "Anthony Robbins của Trung Quốc" và trở thành chủ tịch Attractiveness. Năm 28 tuổi, ông được mời đi diễn thuyết khắp cả nước, trở thành "người giàu tự thân sở hữu xe Rolls-Royce trẻ nhất thế giới".

Lý lịch "truyền kỳ" trở thành chiêu trò quảng cáo của Minh và đội ngũ bán hàng của ông ta trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội, nhằm thu hút những người khao khát thành công đến học hỏi kinh nghiệm.

Minh được ca tụng như một "bậc thầy thành công", quảng cáo "bán một sợi tóc với giá 60.000 tệ" và "bán một tờ giấy trắng với giá 40.000 tệ". Trong các video lớp học trực tuyến, Minh tuyên bố có thể giúp học viên bán bất cứ thứ gì vào bất cứ khi nào, ở bất cứ đâu.

Tháng 2/2023, Dương Đào Minh xuất hiện trên lớp học "Siêu sức mạnh của thuyết phục" do Công ty Truyền thông Văn hóa Attractiveness tổ chức trong tiếng vỗ tay reo hò. Ảnh: Beijing News

Lối tắt đến thành công

Tháng 5/2021, được bạn bè giới thiệu, Tùng Yến vội vã đến Ninh Ba để tham gia khóa học "Cao thủ chốt đơn" kéo dài ba ngày của Dương Đào Minh.

Thời điểm đó, Yến đang phân phối một sản phẩm giảm đau ở Cam Túc nhưng gặp khó khăn trong việc tiêu thụ, nên rất cần nắm được kỹ năng chốt đơn hàng nhanh chóng. Sau khi đọc về lý lịch của Minh, Yến cảm thấy được học hỏi một người thầy tài giỏi như vậy thì mức học phí 680 tệ (2,5 triệu đồng) là hời.

Yến kể, buổi đào tạo được tổ chức tại một khách sạn ở Ninh Ba, hàng trăm người tham dự chật kín hội trường. Minh bước lên sân khấu trong tiếng reo hò cổ vũ nồng nhiệt của đám đông. Ông ta dạy một số kỹ thuật bán hàng cơ bản và cùng các học viên cũ chia sẻ "những câu chuyện vượt lên nghịch cảnh".

Để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho Yến là trường hợp của Vương Kim Tường. Chỉ học hết cấp hai, Tường từng làm đủ nghề như thợ xây, bán trái cây, bán bánh, thu nhập ít ỏi. Sau hơn một năm theo học Minh, anh ta không chỉ mua được xe Mercedes-Benz mà còn tặng vợ một căn biệt thự trị giá 3,1 triệu nhân dân tệ.

Những trường hợp tương tự bao gồm "một kế toán thu nhập hàng tháng chỉ 5.000 tệ, có mức lương hàng năm vượt quá 3 triệu tệ sau khi gặp Dương Đào Minh" và "một sinh viên không có kinh nghiệm, dưới sự dẫn dắt của Dương Đào Minh, sau hơn một năm đã mua được Mercedes-Benz, và mua một ngôi nhà sang trọng ở Ninh Ba trong hơn hai năm".

Yến cho biết: "Khóa học này mang đến cho mọi người cảm giác rằng chỉ cần sẵn lòng đi theo Dương Đào Minh học tập, bạn có thể kiếm tiền bất kể trình độ học vấn hay khả năng ra sao".

Sinh viên Giang Bằng từng rơi vào ảo tưởng "thành công có thể dễ dàng đến thế". Đầu 2021, Bằng mua khóa học trực tuyến của Minh với giá 380 tệ (1,4 triệu đồng). Nửa năm sau, nhân viên chăm sóc khách hàng của Attractiveness nói với anh về cơ hội "có một không hai" để tham gia khóa học trực tiếp của Minh.

Sau một hồi do dự, Bằng quyết định nắm bắt cơ hội gặp "đại sư", vay 2.000 tệ tiền học phí rồi đi tàu cao tốc từ Phúc Kiến đến Ninh Ba.

"Không khí rất khác khi tôi đến lớp học trực tiếp. Âm nhạc sôi động, những tràng pháo tay nồng nhiệt, những câu hỏi tương tác kiểu 'đúng hay sai?' mà các bậc thầy thành công thường dùng, và câu chuyện thành công của mỗi học viên đều rất thú vị. Tôi đắm chìm vào đó suốt buổi chiều ngày học đầu tiên đến nỗi không đi vệ sinh lần nào", Bằng chia sẻ.

Giờ đây, khi đã ra trường đi làm được hai năm, Bằng nhớ lại tâm trạng lúc đó và thẳng thắn nói bản thân "quá ngây thơ".

Dù hình thức khóa học ba ngày có thể khác nhau, cốt lõi vẫn là liên tục dụ dỗ học viên, hứa hẹn con đường tắt dẫn đến thành công miễn là họ tiếp tục theo đuổi khóa học. Minh kể rằng các học viên đã đóng học phí hàng trăm nghìn tệ, nhưng ông ta có thể giúp họ đạt được doanh số hàng chục triệu.

Những học viên bị khoét rỗng túi tiền

Nhiều nạn nhân cho biết đã bị lừa vào cái bẫy "nộp tiền càng nhiều, thành công đến càng nhanh" trong các khóa học của Minh.

Yến đã tham gia nhiều khóa học như "Siêu sức mạnh của thuyết phục", "Lớp diễn thuyết", "Lớp đào tạo CEO". Cô cho biết hầu hết khóa học kéo dài ba ngày, mỗi ngày đều có các học viên mới lên sân khấu chia sẻ kinh nghiệm. Cô cũng bị kéo lên để trải nghiệm và bị cuốn theo bầu không khí sục sôi sau những câu hỏi của Minh như "có muốn thành công hay không?", "có muốn nâng cao bản thân không?".

Phương Nhất Bình, 50 tuổi, được Minh mời lên sân khấu phát biểu tại một khóa đào tạo vào năm 2016. Trước đó, bà Bình chỉ học hết tiểu học, đã trả 17.000 tệ học phí để cải thiện kỹ năng giao tiếp và học cách kiếm tiền. Trên sân khấu, Minh hỏi bà có muốn tiếp tục hoàn thiện bản thân không, có đồng ý trở thành hội viên kim cương để tận hưởng dịch vụ một kèm một không.

Bà Bình kể cảm thấy Minh rất có năng lực sau các khóa học trước nên đã bày tỏ mong muốn tham gia chương trình, nhưng cũng nói rõ rằng không có tiền tiết kiệm do thất nghiệp dài hạn. "Lúc đó, Dương Đào Minh cố khích tôi bằng cách hỏi: Con gái bị bắt cóc, bà có thể lấy ra 300.000 tệ không?", bà Bình kể.

"Lúc đó tôi quá phấn khích nên đã gọi điện vay bạn bè 300.000 tệ, rồi chuyển cho ông ta", bà Bình nói và nhận xét thủ đoạn của Minh rất cao tay, bà hoàn toàn bị cuốn theo suy nghĩ của ông ta. Sau đó, bà phải bán một căn nhà để trả nợ.

Theo Yến, học viên lên sân khấu mà không đóng tiền thì thầy phụ đạo sẽ tiếp tục "tẩy não" khi họ về khách sạn sau giờ học, cho đến khi nộp tiền.

Từ tháng 5/2021, trong hơn hai tháng tham gia khóa học, Yến đã nộp tiền cho Attractiveness 21 lần, tổng cộng hơn 150.000 tệ, đều được thanh toán bằng thẻ tín dụng.

Sau khi trả phí cao để trở thành hội viên bạch kim, Yến không nhận được sự hỗ trợ thực sự nào. "Nội dung các lớp học tập thể lặp đi lặp lại và sáo rỗng, còn các buổi huấn luyện bí mật tôi tham gia sau khi trở thành hội viên bạch kim thì toàn lý luận suông, thiếu cơ sở thực tế", Yến cho biết.

Sau khi nhận ra bị lừa, cô đã ngừng tham gia khóa huấn luyện. Để trả nợ, cô phải bán xe BMW.

Sự thật sau những 'tấm gương thành công'

Theo lời khai của Từ Thục Đình, tổng giám đốc Attractiveness và là vợ Minh, nhiều người trong những câu chuyện thành công được lấy ra làm ví dụ phải vay tiền để mua nhà, mua xe, nhằm thổi phồng hình ảnh. Những câu chuyện giả tạo này tuân theo một khuôn mẫu cố định, đòi hỏi sự tương phản rõ nét để làm nổi bật hiệu quả của các khóa học. Chỉ những trường hợp phóng đại nhất, có thay đổi lớn nhất và có thành tựu nổi bật nhất sau khi tham gia khóa học mới được trao cơ hội lên sân khấu chia sẻ.

Vương Kim Tường là một trong số đó. Trong video quảng cáo trên mạng, Tường kể đã từ bỏ tất cả để theo học diễn giả nổi tiếng thế giới Dương Đào Minh. Chỉ trong vòng hai năm, anh ta đã hiện thực hóa ước mơ sở hữu xe sang và biệt thự, trở thành cổ đông sáng lập Attractiveness trong chưa đầy 3 năm, và trở thành triệu phú trong chưa đầy 5 năm.

Thực tế, Tường từng là học viên của Attractiveness, đóng hơn 80.000 tệ tiền học phí sau khi tham gia một khóa học của Minh vào năm 2013. Sau khi học xong, anh ta nghĩ mình có thể kiếm được rất nhiều tiền, nhưng lại liên tiếp thất bại ở nhiều công việc, cuối cùng gia nhập Attractiveness, trở thành tổng giám đốc của một chi nhánh.

Trước cảnh sát, Tường khai đã vay 200.000 đến 300.000 tệ để mua một chiếc Mercedes-Benz vào năm 2015. Anh ta sử dụng thẻ tín dụng và các phương pháp khác để trả tiền đặt cọc mua nhà, vay thế chấp hơn 2 triệu tệ. Hiện tại, anh ta chỉ có 100.000 tệ tiền tiết kiệm và vẫn chưa trả được nợ thế chấp.

Giải thích về việc tạo câu chuyện thành công giả trong lớp học, Tường nói là để thuyết phục học viên tin rằng các khóa học của Minh sẽ giúp họ thành công, kiếm được tiền, rồi sau đó thuyết phục họ đăng ký và đóng học phí. Lương của anh ta chủ yếu đến từ hoa hồng sau khi lôi kéo được học viên đóng học phí.

Ngoài những câu chuyện thành công giả, Minh còn lừa gạt lòng tin của học viên dưới chiêu trò giúp họ "khai phá tiềm năng".

"Đại hội đi trên lửa" là một trong những khóa đào tạo do Attractiveness cung cấp. Theo quảng cáo, hoạt động này gồm đi chân trần trên than nóng 600 độ C, chân không hề bị bỏng mà còn giúp giải phóng toàn bộ tiềm năng con người, khắc phục tâm lý sợ hãi để thử thách những điều "bất khả thi" trong cuộc sống.

Theo các nạn nhân, trên lớp, Minh dạy học viên nuốt lửa, đi chân trần trên than nóng và đấm vỡ ván gỗ bằng tay không, khiến họ nghĩ rằng ông ta cực kỳ có năng lực.

Nhưng nhân viên công ty xác nhận rằng trên than đã được phủ cát tinh thể để cách nhiệt, ván gỗ được sử dụng là ván ghép có thể dùng lực để tách rời.

Trong "Đại hội đi trên lửa", Dương Đào Minh trình diễn "chẻ đôi ván gỗ bằng tay không". Hai tấm ván dày 2 cm bị ông ta đấm vỡ làm đôi. Ảnh: Beijing News

Đình còn khai rằng Minh từng "khai sáng và truyền năng lượng" cho các đệ tử kim cương trong khóa học một kèm một. Thao tác cụ thể là Minh đặt tay lên đầu các học viên, bật nhạc và nói những lời khiến mọi người thư giãn, sau đó truyền "năng lượng tài phú" cho họ.

Kiếm 380 triệu nhân dân tệ trong 7 năm

Trong thông tin đăng ký của công ty Attractiveness và các chi nhánh, dù Dương Đào Minh không sở hữu cổ phần nhưng có quyền kiểm soát tuyệt đối với công ty và các doanh nghiệp liên quan. Cổ đông lớn nắm giữ 90% cổ phần Attractiveness là một người họ hàng của Minh.

Một số nhân viên xác nhận rằng tại cuộc họp buổi sáng hàng ngày của công ty, họ phải hô hào những câu như "Công ty là số 1, thầy Dương là số 1, trung thành tuyệt đối, phục tùng tuyệt đối".

Một nhân viên đã làm việc tại Attractiveness 5 năm chia sẻ rằng nhân viên bán hàng của công ty không nhận lương cơ bản, chủ yếu dựa vào hoa hồng từ việc bán khóa học hoặc dụ được khách hàng đóng phí hội viên cao cấp. Doanh thu của công ty cũng chủ yếu đến từ việc bán khóa học và phát triển các gói hội viên cao cấp.

Theo lời khai của Đình, học viên hạng bạch kim và hạng kim cương có thể nhận được đến 50% hoa hồng khi giới thiệu học viên mới. Quản lý cũng nhận được hoa hồng theo nhóm.

Hội viên bạch kim Tùng Yến cho biết ban đầu đăng ký khóa học để học kỹ năng, nhưng sau đó phát hiện không học được kỹ năng thực sự nào, thay vào đó là "kiếm tiền bằng cách tuyển người tham gia khóa học".

"Một số người biết rằng họ chẳng học được gì ở đây, nhưng do đã bị cuốn vào, đã đóng quá nhiều tiền rồi nên chỉ có thể lôi kéo thêm người khác tham gia lớp học để gỡ gạc tổn thất", một học viên nói.

Còn Dương Đào Minh thì dùng tiền của các hội viên để tiêu xài, khoe xe Rolls-Royce, đồng hồ xa xỉ và ở khách sạn sang trọng.

Cảnh sát điều tra dữ liệu tài chính của Attractiveness, xác nhận rằng từ năm 2016 đến 2022, công ty thu được từ 30 triệu đến 80 triệu tệ mỗi năm, tổng doanh thu trong 7 năm đạt hơn 380 triệu tệ (khoảng 1.400 tỷ đồng).

Bản án chung thân

Tháng 2/2023, một số nạn nhân bí mật thu thập chứng cứ trong khóa học "Siêu sức mạnh thuyết phục" do Attractiveness tổ chức và trình báo vụ việc. Cảnh sát Ninh Ba lập tức lập hồ sơ điều tra công ty vì nghi ngờ lừa đảo. Hơn 20 người, bao gồm Minh, bị bắt.

Tháng 5/2024, VKS thành phố Ninh Ba đệ đơn khởi tố vụ án.

Kiểm sát viên cáo buộc Dương Đào Minh (tên thật là Dương Vũ Thành) cùng Từ Thục Đình và những người khác đã tạo vỏ bọc là "bậc thầy dạy làm giàu", quảng cáo sai sự thật thông qua các nền tảng trực tuyến để thu hút học viên. Trong các lớp học, Minh khoe khoang khả năng làm giàu nhanh chóng và vờ ban cho họ "năng lượng tài phú", qua đó lừa gạt lòng tin và sự sùng bái của họ. Ông ta còn bịa đặt những câu chuyện thành công để dụ dỗ nhiều nạn nhân trả học phí, nâng cấp hội viên. Các bị cáo đã lừa đảo số tài sản cực kỳ lớn và cần phải chịu trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo.

Trong phiên tòa, Minh lập luận rằng hành vi của mình là hợp pháp và không lừa đảo tài sản của người khác, chỉ một bộ phận nội dung quảng cáo có yếu tố phóng đại nhưng đó là điều bình thường trong kinh doanh để kích thích tiêu dùng.

Những lập luận này bị tòa sơ thẩm nhận định là không có căn cứ và không được chấp nhận.

Tháng 4/2025, TAND trung cấp Ninh Ba kết tội Minh, Đình cùng đồng bọn với tội danh lừa đảo. Minh bị tuyên án tù chung thân, tước quyền chính trị trọn đời và tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân. Đình bị tuyên án 12 năm tù và phạt 6 triệu tệ.

Số tiền bất chính hơn 380 triệu tệ trong vụ án này sẽ được thu hồi và trả lại cho các nạn nhân, phần còn thiếu sẽ lệnh cho Minh và Đình tiếp tục hoàn trả.

Ngày 16/6, Minh nộp đơn kháng cáo. Ngày 14/10, Tòa án cấp cao tỉnh Chiết Giang bác đơn kháng cáo của Minh, nhưng giảm án cho Đình xuống 11 năm tù, phạt một triệu nhân dân tệ.

