Chiêu trò giả chùa, giả sư để lừa đảo tại tịnh thất Bồng Lai

Long AnLê Thanh Nhất Nguyên bị cáo buộc đăng video lên mạng lừa mình là "sư", tịnh thất Bồng Lai là "chùa" đang nuôi trẻ "mồi côi" khiến nhiều đã quyên góp tiền cho nơi này.

Ngày 4/5, TAND Long An cho biết sẽ đưa vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại nơi tự xưng là tịnh thất Bồng Lai do Lê Thanh Nhất Nguyên (34 tuổi) là chủ mưu ra xét xử trong tháng 5.

Lê Thanh Nhất Nguyên nghe tống đạt quyết định khởi tố, ngày 9/7. Ảnh: Thường Sơn

Theo cáo trạng, năm 2015 bà Cao Thị Cúc xây nhà riêng tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa (Long An). Sau đó, ông Lê Tùng Vân, Lê Thanh Nhất Nguyên cùng 14 người (có một số trẻ nhỏ) đến đây sinh sống.

Ông Lê Tùng Vân sau đó tự xưng là trụ trì, gọi nơi này là "Tịnh Thất Bồng Lai" sau đó đổi thành tên thành "Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ".

Phần lớn những người này cạo đầu, xưng hô nhau là "thầy", "sự phụ", "đệ tử", "chú tiểu" và tự làm lễ quy y, xuất gia cho người khác, mặc trang phục như người tu hành theo đạo Phật.

Nhà chức trách cáo buộc, ông Lê Tùng Vân cùng Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên sau đó thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội với những phát ngôn gian dối, tự giới thiệu nơi mình sinh sống là chùa, mình là sư thầy. Các bé sinh sống tại đây được xưng danh là chú tiểu, là trẻ mồ côi bị bỏ rơi được họ nuôi dưỡng để tạo sự thương cảm từ những người theo dõi mạng xã hội.

Nhất Nguyên và Hoàn Nguyên đăng thông tin số điện thoại, tài khoản ngân hàng của mình lên kênh Youtube "5 Chú Tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ" có nội dung: "mọi sự ủng hộ, tài trợ, giúp đỡ và quảng cáo quý vị vui lòng liên hệ 2 thầy trực tiếp nuôi dạy các bé".



Cáo trạng nêu, nhiều người đã mắc bẫy lừa này. Một người đàn ông là nạn nhân cho biết nhiều lần xem các video trên kênh "5 Chú Tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ" và một số kênh khác tưởng nơi này là chùa, nhóm chú tiểu là trẻ mồ côi nên đến tìm hiểu.

Khi đến hộ bà Cúc, anh này thấy có thờ tượng Phật và cách bố trí giống như chùa, Nhất Nguyên giới thiệu công trình đang xây dựng là chùa cùng phòng ở cho các chú tiểu nên tin là thật. Từ đầu tháng 12/2021 đến đầu tháng 1/2022, anh lần lượt quyên góp 100 bao xi măng cùng tiền xây dựng, tiền nuôi nhóm trẻ tổng cộng trên 100 triệu đồng.

Ngày 4/1/2022, tại quán cà phê không tên tại ấp 3A, xã Hựu Thạnh (Đức Hòa, Long An), cơ quan điều tra phát hiện Nhất Nguyên đang nhận 100 triệu đồng từ anh này nên mời về trụ sở làm việc.

Bằng cách thức tương tự, hai nạn nhân khác cũng tin tưởng, ủng hộ hơn 250 triệu đồng. Cơ quan điều tra cáo buộc từ năm 2018 đến năm 2021, Nhất Nguyên đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 365 triệu đồng, phục vụ cho mục đích cá nhân.

Cáo trạng nêu quá trình điều tra, Lê Thanh Nhất Nguyên không khai báo và những người liên quan không hợp tác, tuy nhiên hành vi của anh ta được cơ quan điều tra chứng minh qua tài liệu, chứng cứ thu thập được.

Cơ quan An ninh điều tra chưa đủ chứng cứ chứng minh Lê Tùng Vân, Cao Thị Cúc cùng những người khác có hành vi bàn bạc, thống nhất cùng với Lê Thanh Nhất Nguyên đưa thông tin không đúng sự thật lên mạng xã hội nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, hiện không đủ căn cứ để xác định những người này biết được số tiền do Nhất Nguyên phạm tội mà có nhưng vẫn sử dụng nên không xem xét là có cơ sở.

Tịnh thất Bồng Lai một thời gian dài là "điểm nóng" an ninh trật tự ở địa phương. Hồi tháng 7/2022, Lê Tùng Vân bị tuyên án 5 năm tù về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân nhưng chưa thi hành án vì sức khỏe yếu.

Trong vụ án này, Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên và Trùng Dương tuyên phạt cùng mức án 4 năm tù; Lê Thanh Nhị Nguyên (27 tuổi, một người con của ông Vân) chịu mức án 3 năm 6 tháng tù và bà Cúc chịu mức án 3 năm tù.

Bản án xác định, từ năm 2019 đến 2021, ông Vân đã chỉ đạo Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên lập tài khoản Youtube 5 Chú Tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ và Nhất Nguyên - Hoàn Nguyên Official. Các bị cáo đã quay phim, dàn dựng, đăng nhiều video có nội dung ảnh hưởng không tốt đến dư luận, thông tin sai sự thật; xúc phạm danh dự uy tín tập thể, cá nhân, trực tiếp xâm phạm đến Công an huyện Đức Hòa, Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Long An...

Giữa tháng 4 năm ngoái, ông Lê Tùng Vân tiếp tục bị khởi tố tội Loạn luân nhưng cho tại ngoại vì lý do sức khỏe. Dự kiến, vụ án tiếp theo này sẽ được xét xử kín trong tháng 5.

Thường Sơn