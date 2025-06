Chiêu dụ thiếu nữ của kẻ 'thao túng tình dục' trực tuyến

MỹNăm 13 tuổi, Jessica Walker mắc chứng chán ăn và thường xuyên chia sẻ cuộc sống cá nhân trên nền tảng Discord, sau đó nhận được tin nhắn từ người đàn ông 29 tuổi.

"Khi mới bắt đầu nói chuyện, hắn tỏ ra hoàn toàn bình thường, chúng tôi chỉ là bạn bè. Tôi kể cho hắn nghe về cuộc sống của mình và một số bí mật", Jessica, hiện là sinh viên 21 tuổi tại Đại học Kutztown, kể lại.

Nhưng hắn dần chuyển chủ đề sang tình dục, lúc đầu cô nghĩ đó chỉ là những trò đùa vô hại. Khi Jessica 14 tuổi, họ bắt đầu chia sẻ những bức ảnh và tin nhắn khiêu dâm. Đó là lúc cô cảm thấy bị mắc kẹt trong cái bẫy của kẻ săn mồi.

Gã đàn ông đe dọa đến nhà nếu Jessica báo cảnh sát. Vì sợ hãi, cô im lặng và thức trắng đêm, bị một kẻ lạ mặt mà bố mẹ cô thậm chí không hề biết đến sự tồn tại khủng bố tinh thần.

"Tôi không thể kể với bố mẹ vì quá xấu hổ. Những kẻ dụ dỗ chính là lợi dụng sự xấu hổ và thiếu hiểu biết đó, khiến trẻ em tự cảm thấy có lỗi vì đã thu hút người lớn", Jessica nói.

Sau một năm chịu đựng giày vò, cuối cùng Jessica cũng lấy hết can đảm để chặn liên hệ của kẻ lạm dụng, nhưng ký ức bị thao túng vẫn ám ảnh cô. "Họ tỏ ra tốt bụng và tử tế hơn những người xung quanh bạn, nhưng rồi họ lại nắm quyền và từ từ biến mọi thứ thành chuyện tình dục", Jessica chia sẻ về quá trình những kẻ săn mồi dần xây dựng mối quan hệ để thao túng tình dục.

Việc trẻ vị thành niên bị lạm dụng tình dục trực tuyến đang trở nên phổ biến hơn khi độ tuổi sử dụng Internet nhỏ dần.

Đường dây nóng của Trung tâm Quốc gia về Trẻ em mất tích và bị bóc lột ở Mỹ ghi nhận mức tăng 300% số cuộc gọi trình báo về dụ dỗ trực tuyến, từ 44.155 lên 186.819 trong giai đoạn năm 2021-2023.

Trong khi đó, Vương quốc Anh ghi nhận 6.350 vụ trò chuyện, nhắn tin có nội dung tình dục với trẻ em qua Internet vào năm 2023, tăng 82% so với 5 năm trước.

Michael Aterburn là thám tử điều tra tội phạm trên mạng nhắm vào trẻ em ở hạt Jefferson, bang Kentucky, từ năm 2008 đến 2014. Mỗi tuần, anh lại bắt gặp ít nhất một vụ dụ dỗ trẻ em mới trên mạng. Những kẻ phạm tội luôn là nam giới, từ thanh thiếu niên đến người cao tuổi, nhưng thường ở độ tuổi từ 20 đến 40.

Michael thường hoạt động trên Internet, đóng giả cô bé 13 tuổi để dụ những kẻ ấu dâm gặp mặt trực tiếp và tóm chúng. Michael cho hay chỉ một số ít từ chối gặp mặt, những kẻ khác thậm chí xuất hiện với còng tay, dây thừng, băng dính, thuốc an thần và đồ chơi tình dục.

Theo Michael, kẻ săn mồi sẽ nắm bắt một nhu cầu nào đó đang cần được đáp ứng của trẻ, rồi nói với chúng tất cả những điều mà chúng muốn nghe, như "em thông minh, em xinh đẹp". Thông thường, thủ phạm sẽ liên lạc với các thiếu nữ qua mạng xã hội hoặc thông qua các trò chơi điện tử như Roblox, sau đó sẽ yêu cầu chuyển sang một ứng dụng nhắn tin riêng tư như Kik, WhatsApp hoặc Signal.

Kayla Bryant bị dụ dỗ quan hệ tình dục với những người đàn ông ở độ tuổi 20 sau khi họ tìm thấy cô trên YouTube năm 13 tuổi. Kayla bắt đầu làm video vào năm lớp 8, đôi khi kể về những khó khăn trong cuộc sống gia đình.

Kayla, hiện là sinh viên 22 tuổi ở bang Ohio, kể rằng có những người đàn ông lớn tuổi hơn liên hệ trực tuyến và nói rằng muốn bảo vệ cô, dẫn đến sự phụ thuộc về tâm lý. Đến năm 14 tuổi, Kayla bắt đầu gặp gỡ những người đàn ông hơn cả chục tuổi hứa hẹn giúp cô thoát khỏi hoàn cảnh gia đình hỗn loạn.

"Tôi ở nhà họ, được tặng quà, nhưng sau đó việc lạm dụng tình dục trở nên thường xuyên đến mức tôi đã quen với nó", Kayla nói.

Naomi, y tá 22 tuổi ở xứ Wales, từng bị một kẻ săn mồi 26 tuổi liên lạc trên Snapchat năm 15 tuổi. "Ở độ tuổi đó, việc ai đó gửi lời mời kết bạn và bạn chấp nhận là điều khá bình thường", cô nói.

Naomi cho biết kẻ săn mồi đã nhắm vào mối quan hệ bất hòa của cô với cha mẹ, trở thành người lắng nghe cô giãi bày. Sau vài tháng trò chuyện, anh ta đề nghị cô cùng bỏ trốn, đặt vé tàu và khách sạn. Tuy nhiên sau một tuần, tiền hết. Kẻ săn mồi, tự nhận là luật sư, đưa Naomi cùng sống lang thang trên phố.

Nhớ lại cảnh bị kề dao vào cổ khi quan hệ tình dục, Naomi cho biết: "Mối quan hệ nhanh chóng trở nên bạo lực, nhưng lúc đó tôi đã lún quá sâu, tôi chỉ nghĩ rằng đó là cơ hội duy nhất để có một cuộc sống khác".

Ba tuần sau, cảnh sát phát hiện họ trên phố và bắt người đàn ông vào tù vì tội bắt cóc trẻ em.

Phụ huynh cần làm gì?

Thám tử Michael cho biết phụ huynh nên chú ý những dấu hiệu cảnh báo bao gồm các món quà trong hộp thư hoặc khi trẻ ngần ngại đưa điện thoại cho bạn: "Nếu chúng tắt trò chơi hoặc thu nhỏ cửa sổ máy tính khi bạn bước vào phòng, đó là một dấu hiệu cảnh báo rất rõ ràng".

Michael cũng khuyến nghị cha mẹ theo dõi hoạt động trên điện thoại của trẻ và cấm sử dụng các thiết bị điện tử sau cánh cửa đóng kín.

"Đừng bao giờ phạt con nếu chúng kể với bạn về điều gì đó, bởi nếu bạn tịch thu thiết bị điện tử của trẻ, như cách phản ứng của hầu hết phụ huynh, thì điều bạn dạy chúng sẽ chỉ là đừng kể gì với bạn mà thôi", Michael khuyên.

Alicia Kozak, một nạn nhân khác từng bị dụ dỗ trực tuyến, đồng tình với Michael: "Điều quan trọng nhất là khiến con bạn hiểu rằng chúng có thể kể cho bạn bất cứ điều gì, và rằng bạn sẽ giữ bình tĩnh để cùng giải quyết vấn đề".

Alicia Kozak từng bị dụ dỗ, bắt cóc vào năm 2002, hiện là tác giả và nhà hoạt động chống bóc lột. Ảnh: Alicia Kozak

Alicia mới 13 tuổi khi trở thành nạn nhân đầu tiên được biết đến của vụ bắt cóc trẻ em qua mạng vào năm 2002. Một người đàn ông 38 tuổi dụ dỗ Alicia từ phòng chat Yahoo vào xe của anh ta, sau đó giam giữ và xâm hại tình dục cô bé trong bốn ngày trước khi bị chính quyền bắt giữ.

Alicia, hiện 37 tuổi và là tác giả cuốn The Internet Safety Guidebook: Protecting Kids in the Digital Age, thường kể về trải nghiệm của mình và lắng nghe những cô gái trẻ đến gặp cô sau mỗi buổi nói chuyện để chia sẻ việc bị dụ dỗ trực tuyến.

"Mọi người nói 'Con tôi rất ngoan, nó không tò mò và sẽ không làm những điều đó'. Nhưng bất kỳ ai cũng có thể là nạn nhân, kể cả đứa trẻ mà bạn cho là ngoan ngoãn và đáng tin cậy nhất", Alicia nói.

Tuệ Anh (Theo Nypost)