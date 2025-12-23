Chiếu sáng nghệ thuật Hồ Gươm dịp Tết Dương lịch 2026

Tối 24/12, phường Hoàn Kiếm sẽ tổ chức lễ ra mắt Không gian Chiếu sáng Nghệ thuật Hồ Gươm - Tháp Rùa, mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào đón Tết Dương lịch 2026.

Theo Sở Văn hóa, phương án chiếu sáng được thiết kế phù hợp không khí Noel và năm mới, bảo đảm hài hòa với không gian văn hóa, lịch sử của khu vực Hồ Gươm và Tháp Rùa. Giải pháp ánh sáng được nghiên cứu về màu sắc, cường độ và chuyển động, giữ nguyên giá trị biểu tượng của khu vực trung tâm Thủ đô.

Không gian Chiếu sáng Nghệ thuật Hồ Gươm - Tháp Rùa được trình chiếu vào buổi tối, từ ngày 24/12/2025 đến hết ngày 4/1/2026, phục vụ miễn phí người dân và du khách.

Trình diễn ánh sáng nghệ thuật ở Hồ Gươm từ tối 24/12. Nguồn: Sở Văn hóa Hà Nội

Tối 26/12, tại nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm, Không gian triển lãm số "Hà Nội rạng rỡ - Ánh sáng và di sản", được tổ chức với ứng dụng trình chiếu số, ánh sáng và công nghệ đa phương tiện giới thiệu các giá trị lịch sử, văn hóa của Hà Nội.

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là chương trình Hà Nội Countdown 2026, tổ chức tối 31/12 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ trong nước và quốc tế.

Thời khắc chuyển giao năm 2025 sang 2026, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa trong 15 phút, từ 23h45 ngày 31/12/2025 đến 0h ngày 1/1/2026, tại 5 điểm với 6 trận địa. Khu vực Hồ Gươm có 2 trận địa, đặt trước trụ sở Báo Hà Nội Mới và trước Bưu điện Hà Nội. Các điểm còn lại gồm Công viên Thống Nhất, khu vực đường đua F1, vườn hoa Lạc Long Quân và hồ Văn Quán.

Không gian triển lãm số "Hà Nội Rạng Rỡ - Ánh sáng và Di sản" sẽ được khai mạc tối 26/12. Nguồn: Sở Văn hóa Hà Nội

Võ Hải