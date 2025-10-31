Chiếu phim tài liệu về nỗi lòng người Việt xa xứ

Hà NộiBa phim tài liệu tái hiện nỗi lòng người Việt sống tại Đức, câu chuyện tìm về nguồn cội của họ, được chiếu tại LHP Đức - KinoFest 2025.

Tối 30/10, Liên hoan phim Đức mở màn với tác phẩm Mọi thứ đều thuộc về mình (2022) của đạo diễn Mani Pham Bui. Trong 13 phút, phim theo chân Yen Nguyen - một phụ nữ Đức gốc Việt về Neustrelitz để đón Tết truyền thống của Việt Nam. Những cảnh đầu tiên tái hiện không khí tươi vui trong bữa ăn đón năm mới. Họ trao cho nhau các bao lì xì, gọi điện chúc sức khỏe người thân. Sau đó, tác phẩm tập trung vào trải lòng của Yen Nguyen về quá khứ mặc cảm khi phải lớn lên giữa những người không cùng sắc tộc và quá trình cô tìm lại căn tính.

Yen Nguyen (trái) khóc lúc nhắc về sự vất vả của bố. Ảnh: Phim ''Mọi thứ đều thuộc về mình''

Phim tài liệu thứ hai được giới thiệu trong khuôn khổ liên hoan là Chỉ có ban đêm chúng ta mới có thể buồn (2021), do Malanie Nguyễn đạo diễn, lấy bối cảnh năm 1987, thời điểm nhiều người Việt đến Đức theo diện lao động hợp đồng.

Họ mang theo hy vọng xây dựng một cuộc sống mới, trong số đó có bà Nguyễn Thị Lệ. Dịp sinh nhật lần thứ 60, bà hoài niệm những ngày đầu đến Đức đầy cô đơn, nhớ nhà nhưng cũng nhiều niềm tin về tương lai tốt đẹp.

Tác phẩm Quê hương là chùm khế chua (2024) của Huy Nguyễn xoay quanh nhân vật Huy và những khúc mắc của anh với bố mẹ do khoảng cách thế hệ, thắc mắc vì sao họ tới Đức định cư. Để tìm hiểu ngọn ngành, Huy về Việt Nam sống cùng ông bà nội một thời gian. Sau các bữa ăn, cuộc trò chuyện hàng ngày, anh dần thấu hiểu cho bố mẹ.

Ngoài ba phim tài liệu, KinoFest chiếu bảy tác phẩm khác thuộc nhiều thể loại như chính kịch, hoạt hình, phiêu lưu, gia đình. Bầu trời đỏ (Roter Himmel, 2023) là một trong số dự án nổi bật, đoạt giải Gấu Bạc tại Liên hoan phim Berlin lần thứ 73.

Hình ảnh trong phim ''Bầu trời đỏ''. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Ông Oliver Brandt, Chủ tịch Viện Văn hóa Quốc gia Liên minh châu Âu (EUNIC) tại Việt Nam, Viện trưởng Goethe Hà Nội cho biết Kino Fest có những phim tôn vinh sự mạnh mẽ của phụ nữ. Đó là Cologne 75 - tác phẩm kể câu chuyện có thật về Vera Brandes, cô gái 18 tuổi dám vượt qua mọi trở ngại để tổ chức buổi hòa nhạc Köln Concert của Keith Jarrett. Dự án Nữ anh hùng xoay quanh y tá Floria, người kiên trì chăm sóc bệnh nhân dù bệnh viện quá tải.

Liên hoan phim Đức - KinoFest là sự kiện thường niên của Viện Goethe tại Đông Nam Á dành cho điện ảnh đương đại Đức. Sự kiện năm nay diễn ra ngày 30/10-2/11 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (Hà Nội), thuộc chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Đức - Việt Nam.

Theo ban tổ chức, giá vé của các phim là 20.000 đồng, mong muốn khuyến khích thói quen đầu tư cho hoạt động văn hóa, không vì lợi nhuận. Ngoài thủ đô, liên hoan mở rộng đến Huế, TP HCM, Cần Thơ, Đà Lạt, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Hải Phòng.

Trailer KinoFest 2025 Trailer các tác phẩm tại KinoFest 2025. Video: Goethe-Institut Vietnam

Phương Linh