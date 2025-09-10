Chiếu phim lấy cảm hứng từ concert của Hà Anh Tuấn

Hà NộiTác phẩm ''Chân trời rực rỡ'' sẽ được chiếu trong Liên hoan phim tài liệu châu Âu - Việt Nam lần thứ 15, sáng 14/9.

Dự án do Lan Nguyên đạo diễn, được lấy cảm hứng từ concert cùng tên của Hà Anh Tuấn, diễn ra hồi tháng 2/2023. Tác phẩm theo chân nam ca sĩ trở về quê hương Ninh Bình để kết hợp cùng những em nhỏ là truyền nhân của nghệ thuật hát xẩm - loại hình âm nhạc đang dần mai một. Hà Anh Tuấn còn đưa người xem đến với trường quay của chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly. Tại đây, anh chứng kiến những cuộc đoàn tụ sau nửa thế kỷ lưu lạc. Qua những chi tiết đó, phim giải mã cho câu hỏi: ''Cội nguồn là gì?''.

Phim được ghi hình trên khắp các địa danh ở Ninh Bình, từ Cố đô Hoa Lư, đầm Vân Long, núi Mã Yên, Tam Cốc, chùa Bái Đính cổ, vườn quốc gia Cúc Phương đến ngôi trường tiểu học ở xã Yên Phong.

Âm nhạc trong tác phẩm góp phần vẽ nên câu chuyện "cội nguồn". Đó là những sáng tác của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, giai điệu từ nhà soạn nhạc Nhật Bản Kitaro, làn điệu xẩm cổ truyền. Tháng 3/2024, Hà Anh Tuấn ra mắt album Chân trời rực rỡ do nhạc sĩ Kitaro và Võ Thiện Thanh hòa âm phối khí, gồm 13 ca khúc được từng trình diễn tại liveshow cùng tên.

Hà Anh Tuấn hát "Bonjour Việt Nam" Hà Anh Tuấn kết hợp câu lạc bộ hát xẩm Hà Thị Cầu biểu diễn ca khúc "Bonjour Việt Nam" (Yvan Coriat, Guy Charles Willy Balbaert, Marc Lavoine) trong concert ''Chân trời rực rỡ''. Video: Hoàng Dung

Hà Anh Tuấn, 44 tuổi, nổi tiếng khi vào top 3 Sao mai Điểm hẹn 2006. Các album Saigon Radio (2008), Cocktail (2010) và Street Rhythm (2015) lần lượt được đề cử giải Cống Hiến. Cuối năm 2016, Hà Anh Tuấn ra mắt dự án âm nhạc See sing share gồm 10 tập phát hành trên YouTube. Dự án kéo theo chuỗi liveshow gây tiếng vang vào năm 2018, 2019, 2021, 2023 như Fragile, Sweet memories, Romance - Người đàn ông & bông hoa trên ngực trái, Truyện ngắn, Veston. Ngoài ca hát, Hà Anh Tuấn còn gắn liền nhiều hoạt động cộng đồng.

Đạo diễn Lan Nguyên, 35 tuổi, từng thực hiện phim tài liệu âm nhạc Màu cỏ úa (2020), khắc họa chân dung nhạc sĩ Trần Tiến. Năm 2023, chị ra mắt tác phẩm Những vết thương lành, lấy cảm hứng từ liveshow của Hà Anh Tuấn. Xuyên suốt phim, nam ca sĩ xuất hiện như một người dẫn dắt, kết nối người xem đến với "vết thương" của chính anh và bốn nhân vật gồm nhà hoạt động xã hội Nguyễn Thị Vân, nhạc sĩ Ngọc Lễ, nhà bảo tồn Nguyễn Văn Thái, đạo diễn - bác sĩ - phóng viên chiến trường Nguyễn Thị Xuân Phượng.

Hà Anh Tuấn và nhạc sĩ Kitaro (phải). Ảnh: Viet Vision

Liên hoan phim châu Âu - Việt Nam 2025 có 11 tác phẩm Việt, trong đó có bốn dự án độc lập. Ngoài Chân trời rực rỡ, các phim còn lại gồm Gió mùa về (Lê Thị Thắm), Toàn ơi (Nguyễn Hồ Bảo Nghi), Thư gửi mẹ (Hà Lệ Diễm).

Bên cạnh đó, liên hoan phim giới thiệu bảy tác phẩm tài liệu từ bảy quốc gia Italy, Isarel, Anh, Thụy Điển, Wallonie-Bruxelle, Áo, Tây Ban Nha. Trong đó phim The Most Beautiful Boy in the World (Chàng trai đẹp nhất hành tinh) của đạo diễn Kristina Lindstrom và Kristian Petri (Thụy Điển) lần đầu tiên được chiếu tại Việt Nam. Tác phẩm đoạt nhiều giải thưởng như Phim tài liệu truyền hình châu Âu xuất sắc của năm tại Giải thưởng Europa 2022, Phim xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế vùng Balkan 2021.

Liên hoan phim Tài liệu châu Âu - Việt Nam do EUNIC (Liên minh các tổ chức Văn hóa châu Âu) phối hợp Hãng phim Tài liệu Khoa học Trung ương thực hiện thường niên, diễn ra từ 19h ngày 12 đến 18/8. Sự kiện năm nay mang đến góc nhìn đa chiều về cuộc sống, văn hóa, xã hội của các nước, là hoạt động thúc đẩy giao lưu văn hóa.

