Chiều nay thảo luận giải pháp giúp phục hồi du lịch

Hội thảo "Giải pháp thúc đẩy du lịch nội địa và phục hồi du lịch quốc tế hậu Covid-19" diễn ra lúc 13h30, ngày 21/5 tại Hà Nội.

Sự kiện do Tổng cục Du lịch, Ban IV, Hội đồng Tư vấn du lịch (TAB) phối hợp cùng báo VnExpress và Công ty cổ phần du lịch Thiên Minh (TMGroup) tổ chức.

Với mục tiêu kích cầu ngành du lịch, hội nghị sẽ đề xuất xu hướng du lịch của người Việt sau giãn cách xã hội và bàn về đề phục hồi ngành sau đại dịch. Chương trình có hai phiên thảo luận chính. Trong đó, phiên một về các giải pháp thúc đẩy du lịch nội địa; vai trò dẫn dắt hệ sinh thái du lịch của các doanh nghiệp lớn; phiên hai là các giải pháp an toàn, đón đầu du lịch quốc tế hậu Covid-19.

Tại phiên thảo luận đầu tiên, đại diện doanh nghiệp sẽ đánh giá xu hướng của du khách và đề xuất phương pháp thúc đẩy du lịch nội địa. Song song với đó, các đại biểu sẽ bàn về giải pháp tạo lập hệ sinh thái du lịch với vai trò dẫn dắt của các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam. Phiên thảo luận sau tập trung vào giải pháp an toàn, khi mở cửa lại thị trường du lịch quốc tế. Tại đây, các đại biểu sẽ đánh giá bài học kinh nghiệm từ các nước và đề xuất lộ trình hành động cho Việt Nam.

Hội nghị cũng là dịp để các hãng hàng không, doanh nghiệp du lịch đối thoại trực tiếp, cùng nhau vực dậy ngành du lịch, góp phần triển khai việc quảng bá hình ảnh Việt Nam là một điểm đến an toàn, hấp dẫn.

Hội nghị Giới thiệu thời điểm vàng để khám phá du lịch Việt Nam diễn ra tại Sầm Sơn, Thanh Hóa. Ảnh: Giang Huy.

Khảo sát từ Hội đồng Tư vấn Du lịch Việt Nam hồi tháng 4 cho thấy, ảnh hưởng của Covid-19 khiến ngành du lịch "đóng băng", ước tính thiệt hại tới 7 tỷ USD. Trong 3 tháng đầu năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam chỉ đạt gần 3,7 triệu lượt, giảm 18,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng khách quốc tế trong tháng 3/2020 giảm 63,8% so với tháng trước và giảm tới 68,1% so với cùng kỳ năm 2019. Theo ông Trần Trọng Kiên, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Du lịch, Chủ tịch Hội đồng quản trị TMGroup, nền tảng của du lịch đã về con số 0. Nhưng với việc kiểm soát tốt dịch Covid-19, suốt 34 ngày không lây nhiễm nCoV cộng đồng, ông Trần Trọng Kiên đánh giá Việt Nam đang ở thời điểm vàng để kích cầu du lịch nội địa.

Trước đó, ngày 16/5, Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV thuộc Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng) và Tổng cục Du lịch đã phối hợp cùng các bên liên quan tổ chức Hội nghị "Thời điểm vàng khám phá vẻ đẹp Việt" với sự tham gia của gần 700 đại biểu là các doanh nghiệp lữ hành, hàng không, khách sạn... trên toàn quốc.

An Nhiên