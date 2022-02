Chiều nay không khí lạnh tràn về miền Bắc

Đợt không khí lạnh mạnh sẽ kéo nhiệt độ Hà Nội xuống thấp nhất ở mức 8 độ C, vùng núi cao có nơi 0 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết bộ phận không khí lạnh chiều nay (18/2) sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc, sau đó đến các nơi khác ở Bắc Bộ.

Đây là một trong những đợt không khí lạnh mạnh nhất của mùa đông xuân 2021-2022, vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ C và khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Ngoài tác động của không khí lạnh, miền Bắc còn chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp trên độ cao 5.000 m di chuyển từ Thượng Lào sang, gây mưa giông với lượng 30-60 mm/24 giờ, có nơi trên 80 mm.

Không khí lạnh mạnh đang tràn xuống nước ta. Ảnh: NCHMF

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, nhiệt độ Hà Nội ngày mai sẽ giảm 10 độ C so với hôm nay xuống còn trong khoảng 8-13 độ C; chủ nhật nhiệt độ ban ngày xuống 9 độ C. Những ngày sau đó nhiệt độ nhích dần, đến giữa tuần sau lên 12-18 độ C.

Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) chủ nhật và thứ hai nhiệt độ trong khoảng 2-5 độ C, thứ ba nhiệt độ ban ngày xuống còn 4 độ C.

Miền Trung sẽ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh từ ngày 20/2, trong đó Thanh Hóa chỉ 9-11 độ C vào ngày 20/2. Đà Nẵng nhiệt độ ban đêm cũng xuống dưới 20 độ vào cuối tuần này và đầu tuần tới, ban ngày 23-24 độ C.

Từ tháng 12/2021 đến nửa đầu tháng 2/2022, Việt Nam chịu ảnh hưởng của 9 đợt không khí lạnh. Trong đó có hai đợt mạnh vào cuối tháng 12/2021 và đợt 29/1-8/2/2022, gây rét đậm, rét hại cho Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với nhiệt độ thấp nhất tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là 1 độ, Sa Pa 4 độ, Fansipan (Lào Cai) -2 độ C.

Dự báo tháng 3-4, nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5 độ C; riêng tháng 3 tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ thấp hơn 0,5-1 độ C.

Gia Chính