Chiêu mượn danh cơ quan Nhà nước tổ chức sự kiện

TP HCMNhiều công ty tổ chức sự kiện, cuộc thi tự ý gắn logo, tên gọi của cơ quan Nhà nước và báo chí uy tín lên banner, giấy mời nhằm “đánh bóng” chương trình, kêu gọi tài trợ.

Ngày 28/1, Công an TP HCM cho biết đã phát hiện tình trạng một số đơn vị mạo danh cơ quan chức năng khi tổ chức các cuộc thi tài năng, vinh danh doanh nhân, sự kiện giải trí.

Theo nhà chức trách, nhiều công ty tự ý sử dụng tên gọi, logo của cơ quan Nhà nước, cơ quan báo chí trên các ấn phẩm truyền thông dù chưa được phép, tạo cảm giác chương trình có quy mô quốc gia hoặc được bảo trợ chính thức. Từ đó, họ thu hút người tham gia, bán vé, kêu gọi tài trợ với mức phí cao.

Thực tế, phần lớn các chương trình này không có sự bảo trợ hay chấp thuận như quảng bá, nhưng vẫn dựng "vỏ bọc" uy tín để trục lợi.

Cơ quan an ninh làm việc với đại diện công ty tổ chức sự kiện đã mượn danh cơ quan Nhà nước. Ảnh: Công an TP HCM

Mới đây, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP HCM đã xử phạt Công ty TNHH Tổ chức sự kiện K.T.H 25 triệu đồng do tổ chức cuộc thi Tìm kiếm Ngôi sao nhạc Việt 2025 không đúng nội dung được phê duyệt. Doanh nghiệp này cũng bị buộc thu hồi toàn bộ ấn phẩm chứa thông tin sai lệch.

Trước tình trạng trên, công an khuyến cáo người dân, doanh nghiệp cần kiểm tra kỹ hồ sơ pháp lý, văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý trước khi tham gia hoặc tài trợ cho các sự kiện.

Mọi hành vi sử dụng trái phép danh nghĩa, logo của cơ quan Nhà nước, báo chí sẽ bị xử lý theo quy định. Khi phát hiện dấu hiệu mạo danh, người dân nên báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn.

Giải Ngôi sao nhạc Việt do công ty dùng tên của cơ quan Nhà nước. Ảnh: Công an TP HCM

Quốc Thắng