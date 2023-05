Chiếu miễn phí 19 phim châu Âu tại Việt Nam

19 tác phẩm được chiếu miễn phí trong hai tuần diễn ra Liên hoan phim châu Âu ở Hà Nội, Huế và TP HCM.

Chương trình diễn ra từ ngày 19/5 đến 4/6, dành chiếu các phim được sản xuất từ năm 2018 - 2022, đa dạng về thể loại.

Hầu hết tác phẩm đều giành nhiều giải thưởng điện ảnh, tiêu biểu như Above the World (giải Phim truyện xuất sắc Liên hoan phim Bolzano 2022), Close (giải Grand Prix Liên hoan phim Cannes 2022, đề cử Phim nước ngoài hay nhất Oscar 2023), Woman on the Roof (giải Phim Ba Lan xuất sắc Liên hoan phim Camerimage 2022, giải Diễn viên nữ xuất sắc Liên hoan phim Ba Lan 2022, giải Ban giám khảo Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2022).

Một cảnh trong phim "Above the World", xoay quanh chàng trai Elias (Jakob Mader đóng). 19 tác phẩm tham gia chương trình đều có phụ đề tiếng Việt. Ảnh: Metafilm GmbH

Above the World kể câu chuyện về Elias, con trai của người nông dân giàu có nhất vùng thung lũng Zillertal (Áo). Anh được kỳ vọng sớm tiếp quản cơ nghiệp gia đình. Càng cố gắng để xứng đáng với những điều cha mẹ mong mỏi, chàng trai 18 tuổi càng gặp khó khăn. Elias quyết định chuyển lên núi cao, sống cùng thiên nhiên và sự cô độc.

Close là tác phẩm thứ hai của nhà làm phim Lukas Dhont. Phim xoay quanh hai cậu trai 13 tuổi Léo và Rémi, cả hai thân thiết và dường như không thể rời xa nhau. Một ngày nọ, sự cố bất ngờ ập đến, chia rẽ tình bạn. Chất chứa nỗi niềm về những điều chưa thể hiểu được, Léo tìm đến Sophie, mẹ của Rémi, để trút bỏ phiền muộn. Hãng sản xuất A24 miêu tả Close là bức chân dung về sự giao thoa giữa tình bạn và tình yêu, giữa bản sắc và sự độc lập, nỗi đau và sự chữa lành.

Chiếu miễn phí 19 phim trong LHP châu Âu tại Việt Nam Trailer phim "Close", tác phẩm giành giải Grand Prix Liên hoan phim Cannes 2022. Video: A24

Trong tác phẩm Woman on the Roof, Mira 60 tuổi, làm công việc đỡ đẻ. Cuộc sống trôi qua êm ả với Mira, nhưng một sáng nọ, bà thực hiện một vụ cướp ngân hàng, với hung khí là con dao làm bếp.

Các tác phẩm khắc họa cuộc sống của nhiều gia đình, vận động viên, nghệ sĩ, người nhập cư. "Nhiều nhân vật có chuyến phiêu lưu trải khắp các quốc gia để khám phá văn hóa và di sản cộng đồng. Qua điểm nhìn của họ, châu Âu hiện lên đa sắc", đại diện chương trình cho biết.

Ban tổ chức phát vé từ ngày 16/5 ở TP HCM (Viện Goethe và rạp Cinestar Quốc Thanh), 17/5 ở Hà Nội (Phái đoàn EU, Viện Goethe) và Huế (rạp BHD) cho đến khi hết vé.

Bên cạnh các buổi chiếu, chương trình tổ chức một số hoạt động phim ảnh liên quan. Các phiên thảo luận sau buổi chiếu do một số nhà phê bình, nhà làm phim dẫn dắt. Cuộc thi viết bài đánh giá phim tạo sân chơi điện ảnh cho khán giả, giúp người xem bày tỏ cảm xúc về tác phẩm. Sự kiện do Phái đoàn châu Âu, hợp tác các đơn vị tổ chức.

Quế Chi