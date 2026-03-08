Chiêu lừa 'trừ tà, bắt quỷ' online

Đăk LăkĐỗ Hoàng Long, 29 tuổi, dưới vỏ bọc "bác sĩ tâm linh trừ tà, bắt quỷ", múa làm phép đã lừa tiền của 3 người.

Ngày 8/3, Long, ngụ TP Hải Phòng bị Công an tỉnh Đăk Lăk bắt tạm giam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đỗ Hoàng Long tại cơ quan điều tra. Ảnh: Ngọc Oanh

Theo điều tra, cuối năm 2018, không có nghề nghiệp ổn định, Long lên mạng tìm hiểu các video trừ tà, bắt quỷ, để lừa đảo.

Tháng 10/2024, Long tạo dựng hình ảnh là "bác sĩ tâm linh" có khả năng "soi âm bói dương, dự trì thiên cơ, chữa bệnh tâm linh". Anh ta livestream, đăng tải các video có nội dung trừ tà, bắt quỷ, cắt duyên âm trên mạng xã hội.

Khi có người liên hệ, Long yêu cầu chuyển trước 500.000 đồng để đặt lịch xem bói. Sau đó, anh ta bịa đặt nhiều thông tin như nạn nhân bị vong âm theo, ma quỷ ám, duyên âm quấy phá, nếu không làm lễ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng... nhằm ép tiếp tục chuyển hàng chục triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, Long mặc áo lam, gọi video cho nạn nhân rồi đọc nhẩm, múa tay từ 15 đến 30 phút để tạo niềm tin...

Bước đầu, cơ quan cảnh sát xác định 3 nạn nhân bị Long lừa chiếm đoạt gần 70 triệu đồng với thủ đoạn trên.

Vụ án đang mở rộng điều tra.

Ngọc Oanh