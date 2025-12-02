Chiêu lừa góp tiền hưởng lợi nhuận cao của CEO Mua chung Bất động sản

Thái NguyênTrần Ngọc Sinh, Tổng giám đốc Công ty Mua chung Bất động sản Việt Nam, bị cáo buộc lừa nhà đầu tư góp vốn mua chung bất động sản hưởng lãi cao.

Ngày 2/12, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đang tiếp tục điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Trốn thuế của Sinh, 40 tuổi, trú phường Quyết Thắng.

Theo công an, tháng 1/2021, Sinh thành lập Công ty cổ phần Mua chung Bất động sản Việt Nam, làm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật. Quá trình kinh doanh, Sinh đưa ra chính sách đầu tư mua chung và quản lý bất động sản với mức lợi nhuận cao. Anh ta hứa chi trả lợi nhuận theo tháng, cùng nhiều chính sách khuyến mại, thưởng hoa hồng hấp dẫn.

Trần Ngọc Sinh quảng cáo liên tục trên mạng xã hội để lừa nhà đầu tư. Ảnh: Mua chung BĐS

Sinh liên tục kêu gọi, thu hút nhà đầu tư tham gia ký hợp đồng đầu tư và quản lý bất động sản với Công ty Mua chung Bất động sản Việt Nam. Tiền chuyển trực tiếp cho Sinh.

Nhà chức trách cáo buộc sau khi nhận tiền góp vốn của các nhà đầu tư, Sinh đã chiếm đoạt để chi tiêu, trả nợ cá nhân. Một phần tiền, anh ta dùng của người góp vốn sau thanh toán lợi nhuận cho người trước.

Từ 1/2021 đến 4/2023, Sinh ký hơn 60 hợp đồng hợp tác đầu tư và quản lý bất động sản với 35 nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, chiếm đoạt hơn 6,5 tỷ đồng. Hiện, Sinh không còn khả năng hoàn trả.

Để phục vụ điều tra, công an đề nghị ai là bị hại thì liên hệ với Phòng Cảnh sát kinh tế để được hướng dẫn, giải quyết quyền lợi.

Phạm Dự