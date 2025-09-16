Chiêu lừa gọi vốn 'làm dịch vụ thẻ tín dụng'

TP HCMLê Trần Sơn, 40 tuổi, nói dối quen biết nhiều ngân hàng có thể làm dịch vụ rút tiền mặt, đáo hạn thẻ tín dụng, dụ người phụ nữ đầu tư nhiều tỷ đồng rồi chiếm đoạt.

Ngày 16/9, Sơn bị Công an TP HCM bắt tạm giam để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lê Trần Sơn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, Sơn đầu tư đất đai thua lỗ, nợ nần nhiều người. Để có tiền trả, người này "nổ" quen biết nhiều lãnh đạo ngân hàng, gọi vốn làm dịch vụ rút, đáo hạn thẻ tín dụng với lợi nhuận lớn, trả lãi từng tháng.

Ông ta thuê văn phòng để "hoạt động", sau đó tiếp cận người phụ nữ 53 tuổi ở xã An Nhơn Tây (huyện Củ Chi cũ) để gọi vốn đầu tư. Ban đầu, bà này góp 500 triệu đồng và được anh ta trả lãi hàng tuần khoảng 20 triệu đồng. Về sau, tin tưởng việc đầu tư có lãi, bà chuyển cho Sơn nhiều lần tổng cộng 2,5 tỷ.

Vẫn chiêu cũ, Sơn dùng tiền của bà này chuyển ngược lại 200 triệu đồng vì "đầu tư có lãi" để tạo sự yên tâm, rồi kêu gọi tiếp tục tăng vốn.

Ngoài ra, trong thời gian này, Sơn còn nhận của người phụ nữ này 150 triệu đồng để làm giấy tờ đất; 350 triệu để góp vốn buôn cát từ Campuchia về Việt Nam. Đến đầu năm nay, Sơn viện nhiều lý do trì hoãn việc trả các khoản lãi đầu tư, rồi lánh mặt.

Qua tìm hiểu, người phụ nữ phát hiện Sơn không làm dịch vụ thẻ tín dụng, buôn cát, chỉ thuê văn phòng rồi để trống... nên trình báo công an. Biết cơ quan điều tra đã vào cuộc, Sơn đầu thú.

Công an TP HCM kêu gọi những ai là nạn nhân của Sơn tiếp tục đến trình báo.

Nhật Vy