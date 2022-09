Chiêu lừa bằng tiền âm phủ

Đăk LăkNguyễn Thị Phượng, 39 tuổi, nhá cọc tiền âm phủ 100 USD nói là tiền hàng, gửi vào cốp xe của người phụ nữ làm tin rồi mượn điện thoại của nạn nhân bỏ trốn.

Sáng 1/9, Phượng bị Công an TP Buôn Ma Thuột tạm giữ về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Trộm cắp tài sản.

Nguyễn Thị Phượng lúc bị bắt. Ảnh: Ngọc Oanh

Theo điều tra, giữa tháng 8, Phượng (quê Bà Rịa - Vũng Tàu) thuê người phụ nữ chở đi gom tiền hàng. Qua chợ Tân An, bà này vào mua cọc tiền đôla âm phủ loại 100 USD (rất giống thật) với giá 20.000 đồng rồi cho vào túi nylon.

Khi trở ra, Phượng giơ túi nylon cố tình để lộ một phần đôla giả, nói là tiền vừa lấy được, gửi vào cốp xe người phụ nữ "cho an toàn". Đến chợ lớn Buôn Ma Thuột, Phượng mượn thoại iPhone (hơn 10 triệu đồng) của người phụ nữ để "vào chợ gọi cho bạn".

Cơ quan điều tra xác định, người phụ nữ cho Phượng mượn điện thoại vì nghĩ tiền hàng của bà ta còn trong cốp xe của mình. Tuy nhiên, nạn nhân chờ mãi không thấy khách trở ra, kiểm tra túi nylon mới biết bị lừa.

Sau khi bị bắt, Phượng khai cũng dùng chiêu này lừa nhiều vụ ở Đăk Nông, An Giang, Tiền Giang, Long An và Bà Rịa -Vũng Tàu. Ngoài ra, bị can còn trộm tiền tại quầy lễ tân khách sạn ở Đăk Lăk.

Phượng có tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Trộm cắp tài sản.

Ngọc Oanh