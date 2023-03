Chiêu lừa bán xe máy đắt tiền giá rẻ

Quảng NamHứa Văn Tịnh, 26 tuổi và Nguyễn Hiếu, 34 tuổi dùng các tài khoản mạng xã hội để đăng bán xe máy giá rẻ nhằm chiếm đoạt tiền đặt cọc.

Hứa Văn Tịnh, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng và Nguyễn Hiếu, xã Duy Phước, bị khởi tố bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an huyện Duy Xuyên cho biết ngày 30/3.

Hứa Văn Tịnh và Nguyễn Hiếu tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Quảng Nam

Theo điều tra, hai người lập nhiều tài khoản xã hội chạy quảng cáo các bài viết rao bán xe máy đắt tiền với giá rẻ. Khi có người liên hệ, các nghi can yêu cầu chuyển khoản tiền đặt cọc 20% giá trị xe máy và nhiều khoản phí khác. Khi nhận được tiền, chúng chặn liên lạc. Tài khoản ngân hàng và điện thoại sử dụng trong các cuộc lừa tiền đều không chính chủ.

Căn cứ sao kê 10 tài khoản ngân hàng của đường dây này, nhà chức trách xác định từ năm 2022 đến nay, các bị can đã lừa hàng trăm người ở nhiều tỉnh thành, chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng.

Đắc Thành