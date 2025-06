Chiếu loạt phim xưa về tình cảm gia đình

"Anh chỉ có mình em" - phim truyện thập niên 1990 có nghệ sĩ Thu Hà đóng chính - được chiếu tại Những ngày phim Việt Nam.

Dịp kỷ niệm 24 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2025), Viện Phim giới thiệu ba tác phẩm điện ảnh gồm: Anh và em, Anh chỉ có mình em, Anh sẽ về. Các suất chiếu bắt đầu lúc 9h, từ ngày 25 đến 27/6, tại rạp Ngọc Khánh (523 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội). Sáng 25/6, trong lễ khai mạc, nhiều khán giả có mặt sớm, hào hứng xem phim Anh và em.

Trích đoạn phim "Anh và em".

Phim truyện Anh và em được Xí nghiệp phim truyện Việt Nam sản xuất năm 1986. Nội dung chính tập trung vào cuộc sống nhiều bất tiện của nhân vật Hiền (NSƯT Đặng Việt Bảo thủ vai) sau khi trở về từ chiến trường với gia đình anh trai - người thụ động, luôn nghe theo sự sắp đặt của vợ. Bộ phim do nghệ sĩ Trần Vũ, Nguyễn Hữu Luyện đạo diễn, giành giải Bông Sen Vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 8. Ngoài Anh và em, Trần Vũ còn nổi bật với các tác phẩm điện ảnh như Chuyến xe bão táp - giải Bông Sen Bạc và Biên kịch xuất sắc, Những người đã gặp - giải Bông Sen Vàng lần lượt tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 4, 5.

Poster phim "Anh chỉ có mình em". Ảnh: Viện Phim Việt Nam

Bộ phim Anh chỉ có mình em do Đới Xuân Việt làm đạo diễn và biên kịch, Hãng phim truyện Việt Nam sản xuất năm 1993. Phim kể câu chuyện về tình yêu của Vân và Hoan. Trước khi Hoan ra trận, hai người trao nhau lời hẹn ước. Một ngày, gia đình anh đột nhiên nhận được giấy báo tử từ chiến trường. Suy sụp tinh thần vì mất người yêu, Vân sống trong ảo giác, thường xuyên sang nhà bạn cũ của Hoan đòi con. Một ngày, Hoan bất ngờ trở về. Dù nghe những lời đàm tiếu về Vân, anh vẫn kiếm tìm sự thật, tin tưởng và yêu cô. Vượt qua mọi định kiến, họ đoàn tụ. Anh chỉ có mình em đoạt giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 10. Với lối diễn mộc mạc, tự nhiên, NSND Thu Hà - vai Vân - lấy đi nhiều nước mắt của khán giả. Năm 1994, nghệ sĩ nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc ở Mai Vàng.

Phim Anh sẽ về của đạo diễn Lê Anh do Hãng phim Phương Đông sản xuất năm 1995. Tác phẩm khắc họa hình tượng Hưng "điên", một thương binh bị mất trí nhớ do vết thương ở đầu. Anh trốn khỏi trại an dưỡng và đi lang thang khắp nơi. Bà Lê, một phụ nữ buôn bán ở chợ, thương tình đưa về nhà và giúp anh tìm được quê quán, trở về với người thân dựa vào những vết sẹo và lời nói rời rạc của Hưng.

Bà Nguyễn Thị Anh Minh, đại diện ban tổ chức, cho biết những ngày phim nhằm tôn vinh giá trị của gia đình truyền thống và tạo cơ hội để nhiều thế hệ kết nối, thấu hiểu lẫn nhau. Thông qua các câu chuyện gần gũi trong phim, khán giả có dịp suy ngẫm về tình thân, vai trò, trách nhiệm của bản thân, từ đó góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa gia đình Việt.

Những ngày phim Việt Nam là hoạt động thường niên do Viện Phim Việt Nam tổ chức, diễn ra vào các dịp lễ. Sự kiện giới thiệu đến công chúng những bộ phim nổi bật, góp phần quảng bá và phát triển nền điện ảnh nước nhà.

