'Chiêu' lạ của băng cướp tại miền Tây

Nguyễn Quốc Duy, 32 tuổi, lái ôtô tải chở đồng bọn qua các tỉnh, đến đoạn vắng lấy xe máy đi cướp giật rồi chui hết lên ôtô nhằm xóa dấu vết.

Xe máy trên ô tô tải nhóm Duy chở theo làm phương tiện đi cướp giật. Ảnh: Hồ Nam.

Cục Cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an) phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang chặn xe tải biển số 63C-16158 do Duy cầm lái trên quốc lộ 1, hướng Mỹ Thuận - Trung Lương, khuya 28/2.

Trên xe tải, cảnh sát phát hiện 7 dây kim loại màu vàng, 2 bình xịt hơi cay, côn nhị khúc, xe máy Exciter... cùng một số giấy tờ tùy thân.

Duy; Tất Kiến Hùng, Lê Văn Tài (cùng 31 tuổi, ngụ TP HCM) bị bắt. Các nghi can được cho là đã thừa nhận cướp giật trót lọt 7 vụ tại tỉnh Tiền Giang, Sóc Trăng và Hậu Giang.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Ba nghi can bị bắt. Ảnh: Hồ Nam.

Hồ Nam