Chiêu giấu 113 kg vàng, hàng triệu USD của đường dây buôn lậu

Nguyễn Hoàng Sa và đồng phạm giấu 113 kg vàng trị giá hơn 252 tỷ đồng, hàng triệu USD dưới đáy xuồng máy hoặc xe ba gác chở cá, để đưa từ Campuchia về nước hoặc ngược lại.

Hành vi của Sa, 45 tuổi, và Nguyễn Minh Trí, 25 tuổi, được nêu trong cáo trạng VKSND Tối cao vừa hoàn tất, chuyển cùng hồ sơ qua TAND TP HCM để xét xử về tội Buôn lậu. Sa đang trốn truy nã nên sẽ bị xét xử vắng mặt.

Cùng vụ án có 12 bị can khác bị truy tố, trong đó có 5 người là giám đốc, nhiều chủ tiệm vàng ở TP HCM và các tỉnh thành.

Cáo trạng xác định, lợi dụng chênh lệch giá vàng Việt Nam và quốc tế, nhu cầu kinh doanh, sử dụng vàng trong nước lớn, các bị can ở Long An, An Giang, Cà Mau, TP HCM đã móc nối, tổ chức hai đường dây buôn lậu tổng số 113 kg vàng, trị giá 252 tỷ đồng. Trong đó, Sa tổ chức đường dây buôn lậu qua khu vực biên giới tỉnh An Giang với 36 kg vàng, trị giá gần 80 tỷ đồng. Còn Nguyễn Minh Trí tổ chức buôn lậu 77 kg vàng qua khu vực biên giới tỉnh Long An, trị giá hơn 172 tỷ đồng.

Khoảng tháng 12/2024, Sa biết bị can Nguyễn Hữu Nghĩa có ruộng lúa ở khu vực biên giới, thường xuyên qua lại biên giới Campuchia (qua kênh Vĩnh Tế) nên đã thuê vận chuyển USD sang Campuchia giao cho Xây hoặc Mập (chưa rõ lai lịch) rồi nhận vàng đưa về Việt Nam.

Nghĩa giấu vàng dưới bộ phận động cơ của xuồng máy để tránh bị phát hiện. Sau khi đưa vàng về nước, người này chuyển cho vợ là Lê Thị Kim Xuyên để giao cho hai đồng phạm đưa cho các chủ tiệm vàng tại An Giang, Cà Mau, TP HCM.

Sau khi vận chuyển, tiêu thụ trót lọt 24 kg vàng (trị giá hơn 53 tỷ đồng), ngày 17/12/2024, Nghĩa đang đưa 12 kg (hơn 26 tỷ đồng) từ Campuchia về thì bị Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang bắt giữ.

Quá trình điều tra, nhà chức trách xác định Sa là chủ mưu đường dây này nhưng đã bỏ trốn, chưa xác định được số tiền hưởng lợi. Các đồng phạm khác khai chưa được Sa trả tiền công.

77 kg vàng thỏi và 6,7 triệu USD trong các thùng cá

Trong đường dây buôn lậu do Nguyễn Minh Trí cầm đầu, cáo trạng xác định, Trí làm nghề buôn bán cá qua biên giới. Thông qua các mối quan hệ, Trí biết Van Hear (người Campuchia, không rõ lai lịch) là đầu mối bán vàng thỏi tại Campuchia và được người này thuê vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ.

Trí lợi dụng việc thường xuyên vận chuyển cá sang Campuchia bán, có thể cất giấu vàng và USD đưa qua biên giới mà không bị phát hiện. Thời gian đầu, Trí trực tiếp sang Campuchia nhận vàng, đến khoảng tháng 12/2024, anh ta thuê người chạy xe ba gác chở các thùng đựng cá có cất giấu USD sang Campuchia gặp người của Van Hear để giao, nhận vàng.

Từ ngày 6 đến ngày 17/12/2024, Trí thỏa thuận với Van Hear mua 77 kg vàng, tổng trị giá hơn 172 tỷ đồng. Hàng sau khi đưa qua biên giới tỉnh Long An (cũ) sẽ giao Cao Văn Chức đưa về TP HCM chuyển tới Nguyễn Chí Khoa (tổng cộng 29 kg, trị giá gần 65 tỷ đồng), Phạm Ngọc Thắng nhận 48 kg (hơn 107 tỷ đồng).

Trí bị xác định có vai trò chủ mưu, hưởng lợi gần 27.000 USD (hơn 652 triệu đồng). Sang và Chức là đồng phạm giúp sức chưa được Trí trả công.

Ngoài số lượng vàng bị cáo buộc buôn lậu trong vụ án, một số chủ tiệm vàng còn khai nhiều lần mua hàng của Sa, song cơ quan điều tra chưa có căn cứ xác minh.

Quá trình điều tra, các bị can thừa nhận hành vi, một số đã nộp lại số tiền thu lợi bất chính.

