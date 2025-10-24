Chiêu gian lận 'công nghệ không dây' trong vụ án cờ bạc bịp rúng động New York

Mafia và các ngôi sao NBA bị cáo buộc sử dụng máy xáo bài, bàn gắn camera X-quang và kính áp tròng bí mật để lừa đảo người chơi hàng triệu USD.

Ngày 23/10, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã bắt giữ 31 người, bao gồm ba tên tuổi lớn trong làng bóng rổ NBA và thành viên của bốn gia đình mafia lớn, trong cuộc điều tra cờ bạc, cá cược thể thao rúng động. Theo các quan chức, những hoạt động phi pháp này kéo dài nhiều năm, thu hàng chục triệu USD lợi nhuận.

Theo cáo trạng, các băng đảng mafia ở New York và các ngôi sao NBA đã sử dụng kết hợp các thiết bị công nghệ cao và các mánh khóe cờ bạc cũ để lừa đảo người chơi 7 triệu USD.

Trò lừa đảo kéo dài nhiều năm này dựa vào "công nghệ không dây tiên tiến", cùng một mạng lưới theo dõi cuộc chơi từ xa và liên lạc với những người điều khiển bên trong phòng. Vài người trong số họ ngồi ở bàn poker và cùng đánh giá những nạn nhân ngây thơ.

Những tên mafia bị cáo buộc đã lắp đặt thiết bị đọc lá bài và phân tích vi tính vào những chiếc máy xáo bài, để dự đoán người chơi nào có bài poker tốt nhất và truyền tin đến một điều hành viên bên ngoài phòng chơi. Từ đó, điều hành viên sẽ gửi tin nhắn qua điện thoại di động đến đồng bọn đang ngồi ở bàn poker.

Người này sẽ sử dụng "tín hiệu bí mật" để báo cho đồng bọn khác cách chơi và đặt cược để thao túng mục tiêu của họ.

"Các thành viên của nhóm gian lận đã sử dụng máy xáo bài vốn được cho là xáo bài ngẫu nhiên để đảm bảo tính công bằng, nhưng thực chất đã được bí mật điều chỉnh để sử dụng công nghệ ẩn", cáo trạng viết.

Hình ảnh máy xáo bài DeckMate 2 được tháo rời, thu từ tài khoản iCloud của một bị cáo. Ảnh: DOJ

Các công tố viên cho biết, nhóm lừa đảo dùng "điện thoại di động giả" có khả năng đọc và phân tích lá bài. Chúng còn sử dụng bàn chơi bài có bề mặt gắn camera X-quang để đọc được những lá bài úp xuống. Camera ẩn cũng được gắn vào bàn và đèn chiếu sáng.

Đặc biệt, đôi khi các lá bài poker được gắn những dấu hiệu mà chỉ những người chơi đeo kính hoặc kính áp tròng đặc biệt mới nhìn thấy được trên chính nhãn cầu của họ - giúp họ gian lận ngay trước mắt nạn nhân.

Hầu hết các công nghệ gian lận này đều được bán rộng rãi trên mạng với giá vài trăm nghìn USD.

Bàn poker gắn camera X-quang có thể đọc những lá bài úp. Ảnh: US Attorney

Theo công tố viên, trò lừa đảo đã bắt đầu từ rất lâu trước khi nạn nhân ngồi xuống bàn chơi bài. Các thành viên mafia sẽ dụ dỗ những người chơi lớn - được gọi là "cá" trong giới tội phạm - đến cuộc chơi bí mật bằng cách sử dụng các cựu cầu thủ NBA làm mồi nhử, cho họ "cơ hội được đấu cùng các vận động viên chuyên nghiệp". Những ngôi sao thể thao bị cáo buộc tham gia vào âm mưu và sẽ nhận được một phần tiền thắng cược bất chính.

Đôi khi, tất cả người chơi tại bàn - ngoại trừ nạn nhân - đều thuộc nhóm lừa đảo, sắp xếp ai thắng hay thua bài đều nhằm lừa "mục tiêu" đặt cược nhiều hơn cho đến khi thua sạch. Một cuộc chơi vào hè 2023 đã mang về cho nhóm 1,8 triệu USD từ một nạn nhân duy nhất.

Sau khi trò chơi kết thúc, nhóm tội phạm sẽ uy hiếp để đảm bảo những người thua cuộc phải trả tiền. Các nghi phạm bị cáo buộc đã rửa tiền thu được từ trò gian lận thông qua các điểm giao dịch tiền mặt, nhiều công ty bình phong và chuyển tiền điện tử.



FBI cho biết hoạt động này "đã tạo ra một đường ống tài chính giúp tài trợ và tạo điều kiện cho hoạt động tội phạm có tổ chức của mafia".

Tuệ Anh (theo Nypost, CBS)