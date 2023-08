Chiêu đổi tiền giả lấy tiền thật

Phú YênTrần Văn Duy, 39 tuổi, cùng đồng phạm dùng tiền giả mệnh giá 500.000 đồng mua hàng giá trị thấp để lấy tiền thừa là tiền thật.

Ngày 4/8, Duy (thợ chụp ảnh, quê Bắc Giang) bị TAND tỉnh Phú Yên tuyên 5 năm tù và phạt 15 triệu đồng về tội Làm, lưu hành tiền giả; Nguyễn Ngọc Hiền (37 tuổi, trú Hà Nội) lĩnh 4 năm tù và bị phạt 10 triệu đồng về tội Lưu hành tiền giả.

Duy (phải) và Hiền tại tòa hôm nay. Ảnh: Minh Thu

Theo cáo trạng, tháng 5/2022, Duy túng thiếu nên nảy sinh ý định in tiền giả để lừa người bán hàng lấy tiền thật. Anh ta lên mạng tải hình ảnh các tờ tiền 5.000 đồng - 500.000 đồng rồi in màu. Tiếp đó, Duy dùng sáp thoa lên các bản in và cắt băng keo dán vào để tạo độ bóng giống tiền thật.

Tháng 5 đến 12/2022, Duy rủ bạn là Hiền đến Đồng Tháp, Khánh Hòa và Phú Yên thuê khách sạn ở, sau đó dùng tiền giả đi mua hàng. Hiền thắc mắc về nguồn gốc số tiền giả thì Duy bảo "nhặt được" và dặn "đừng quan tâm".

Duy hướng dẫn Hiền khi thanh toán hàng hóa thì đưa một tờ tiền giả 500.000 đồng, để một số tờ tiền thật mệnh giá thấp lên trên nhằm tránh bị chủ cửa hàng phát hiện.

Nhà chức trách xác định tại ba tỉnh trên, Duy và Hiền đã tiêu thụ được 18 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng.

