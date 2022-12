Chiêu đổi tiền giả lấy tiền thật

Đồng ThápTạ Vũ Linh, 28 tuổi, và mẹ tìm những người bán vé số mua 5-10 tờ (50.000-100.000 đồng) trả bằng những tờ tiền giả 5.000 đồng, sau đó dụ họ đổi tiền chẵn.

Ngày 15/12, Linh cùng mẹ là Đoàn Thị Diệu, 49 tuổi, bị TAND huyện Tháp Mười tuyên phạt lần lượt 6 và 5 năm tù về tội Làm, lưu hành tiền giả.

Bị cáo Linh (phải) và Diệu tại TAND huyện Tháp Mười. Ảnh: Phước Thanh

Theo cáo trạng, Diệu bán vé số, cắt lục bình thuê; còn Linh làm nghề sửa xe ở xã Mỹ Hoà, huyện Tháp Mười. Tháng 10/2021, cuộc sống túng thiếu, Linh nảy sinh ý định làm tiền giả, lên mạng tìm các video hướng dẫn cách in tiền. Ban đầu bà Diệu có la rầy nhưng sau đó cùng con phạm tội.

Thời gian đầu, Linh in loại tiền 200.000 đồng và 500.000 đồng trên giấy A4 nhưng máy in thường hư, tiền làm ra bị lỗi, không giống tiền thật nên anh ta huỷ bỏ. Sau khi mua máy in loại tốt, Linh chuyển sang in tiền mệnh giá 5.000 đồng vì loại này dùng chất liệu giấy.

Hai mẹ con xếp tiền thành phẩm in trên giấy A4 thành các xấp từ 300.000 đến 500.000 đồng, số bị lỗi đem đốt hoặc vứt xuống sông phi tang.

Để tiêu thụ số tiền giả này, cả hai tìm những người bán vé số mua cùng lúc 5-10 tờ và đề nghị họ "đổi tiền chẵn lấy tiền lẻ cho dễ trả lại tiền thừa cho người mua vé số". Mỗi lần họ đổi được 800.000 đến 1,6 triệu đồng tiền giả lấy tiền thật.

Ngoài ra, hai bị cáo còn dùng tiền giả mua thực phẩm, tiêu thụ tổng cộng được 12 triệu trong tổng số 20 triệu tiền đã in. Hồi tháng 1, cả hai bị bắt quả tang khi đang in tiền giả tại nhà.

Ngọc Tài - Phước Thanh