Chiêu đổi sim điện thoại chiếm quyền tài khoản, rút 23 tỷ đồng

Quảng TrịChiếm quyền số điện thoại bằng cách đổi sim để nhận mã OTP ngân hàng, nhóm nghi phạm chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng từ nhiều tài khoản, rửa tiền qua tiền điện tử.

Ngày 14/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã bắt tạm giam Trần Quang Trọng (26 tuổi), Nguyễn Minh Thuận (29 tuổi, cùng ở Gia Lai), Lê Văn Kỷ (31 tuổi, TP HCM) và Hồ Đức Thế (36 tuổi, Đăk Lăk) để điều tra về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Chuyên án do Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Quảng Trị và Cục An ninh mạng (Bộ Công an) chủ trì triệt phá.

Trần Quang Trọng, chủ mưu đường dây tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Quảng Trị

Theo điều tra, từ tháng 1, Trọng và Kỷ lên kế hoạch chiếm quyền sử dụng số điện thoại của nạn nhân bằng cách đổi sim. Các số này đều liên kết với tài khoản ngân hàng, giúp nhóm nhận mã OTP để chiếm đoạt tiền.

Trọng thu thập thông tin khách hàng có tiền gửi tiết kiệm, sau đó chuyển cho Kỷ đổi sang các sim trắng đã chuẩn bị. Kỷ thuê Hồ Đức Thế, một cộng tác viên viễn thông, thực hiện việc chuyển đổi trái phép với giá 15 triệu đồng mỗi sim.

Sau khi chiếm quyền thuê bao, Trọng dùng thiết bị và phần mềm truy cập tài khoản ngân hàng, vượt qua nhiều lớp bảo mật để chuyển tiền. Số tiền chiếm đoạt được, Thuận giúp "rửa" bằng cách mua tiền điện tử USDT rồi luân chuyển qua nhiều ví nhằm che giấu nguồn gốc.

Điển hình ngày 20/1, nhóm này thu thập thông tin 15 khách hàng, đổi thành công 13 sim, chiếm đoạt tiền của 7-8 tài khoản với tổng số khoảng 3 tỷ đồng. Quá trình này, nhóm vượt qua hệ thống bảo mật bằng sinh trắc học khá dễ dàng.

Nhà chức trách xác định, từ tháng 1 đến tháng 3, với thủ đoạn tương tự, nhóm đã chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền sau đó được quy đổi sang tiền điện tử để hợp thức hóa và chia nhau.

Đắc Thành