Chiêu đổi áo Messi giúp Seattle đăng quang Leagues Cup

MỹSeattle Sounders cho phép khán giả đổi áo Lionel Messi lấy áo cầu thủ địa phương, rồi sau đó đánh bại Inter Miami 3-0 trong trận chung kết Leagues Cup.

Trước trận tranh danh hiệu hôm 31/8, ban lãnh đạo Seattle Sounders tung chiến dịch quảng bá gây tranh cãi: cho phép người hâm mộ mang áo Messi đến sân Lumen để đổi miễn phí lấy áo số 14 của Paul Rothrock - cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo địa phương và đang là nhân tố nổi bật của Sounders.

CĐV Seattle Sounders đổi áo Messi CĐV Seattle Sounders đổi áo Messi lấy áo số 14 của Paul Rothrock.

Seattle Sounders muốn hạn chế màu áo hồng của Inter Miami xuất hiện tràn ngập trên khán đài, đồng thời khơi dậy tinh thần tự hào địa phương.

Chiến dịch tạo hiệu ứng rõ rệt, khi hơn 100 người hâm mộ đã bỏ áo số 10 của Messi để khoác lên mình màu xanh lá cây đặc trưng của Seattle.

"Messi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử, nhưng tại Lumen Field, chúng tôi ủng hộ màu xanh Rave Green", Hugh Weber - Chủ tịch điều hành thương mại của Seattle Sounders - tuyên bố. Ông nhấn mạnh CLB muốn biến sân nhà thành biểu tượng tự hào và đoàn kết khi đối đầu với ngôi sao số một thế giới.

Không chỉ tạo hiệu ứng truyền thông, trận chung kết còn giúp Seattle Sounders lập kỷ lục mới về lượng khán giả. Lumen Field đón hơn 50.600 người, con số cao nhất trong lịch sử sân vận động.

Seattle Sounders nâng danh hiệu Leagues Cup 2025. Ảnh: The Seattle Times

Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, Seattle Sounders thi đấu thăng hoa và đè bẹp Inter Miami 3-0 nhờ công Osaze De Rosario, Alex Roldan và chính Rothrock. Đây là danh hiệu quốc tế lớn đầu tiên của Seattle Sounders - CLB được thành lập năm 2007 và bắt đầu thi đấu tại MLS từ năm 2009.

"CLB tập hợp những con người tốt, làm việc chăm chỉ, tin tưởng vào nhau và thi đấu vì nhau", Rothrock nói sau trận. "Tôi rất tự hào vì cách chúng tôi tiếp cận trận đấu đã thành công. Đây là một trận đấu đặc biệt với Seattle".

Tương tự, HLV Brian Schmetzer đánh giá cao tinh thần tập thể. "Thành công này là nhờ vào toàn bộ tổ chức, từ ban lãnh đạo, ban huấn luyện đến cầu thủ và người hâm mộ. Tất cả đều xứng đáng nhận danh hiệu này", ông bày tỏ. "Inter Miami có những cầu thủ cực kỳ tài năng và gây áp lực rất lớn. Nhưng sự thông minh, bản lĩnh và giữ bình tĩnh giúp chúng tôi chiến thắng".

Inter Miami thảm bại ở chung kết Leagues Cup Diễn biến trận Seattle Sounders thắng Inter Miami 3-0.

Hồng Duy (theo Marca)