Chiêu 'đánh rơi tiền' của kẻ gian ở cây ATM

MỹCảnh sát California cảnh báo nếu thấy tiền mặt rơi dưới cây ATM, hãy cẩn thận, có thể kẻ trộm đang nhắm vào bạn.

Ngày 4/2, Sở Cảnh sát quận Cam ở California cho biết đã bắt ba người đàn ông trong đường dây trộm cắp bằng thủ đoạn đánh lạc hướng tại các quận Cam, San Bernardino, Los Angeles và các nơi khác. Ít nhất đã có 12 nạn nhân dính bẫy của nhóm này.

Theo thông tin từ nhà chức trách, vào tháng 11/2025, một người đàn ông 66 tuổi bị hai tên trộm nhắm mục tiêu khi đang sử dụng máy rút tiền tự động tại Đại lộ Santiago ở Villa Park. Một kẻ vờ rút tiền ở cây ATM bên cạnh để theo dõi nạn nhân nhập mã PIN, trong khi đồng phạm nán lại phía sau chờ thời cơ.

Thấy nạn nhân hoàn tất giao dịch, tên trộm đứng sau vứt tiền mặt xuống đất, ngay dưới chân nạn nhân. Khi nạn nhân cúi xuống nhặt và bị phân tâm, kẻ còn lại nhanh tay tráo đổi thẻ ngân hàng trong máy ATM của nạn nhân bằng một thẻ giả.

Chiêu phối hợp đánh lạc hướng của kẻ trộm ở cây ATM Nạn nhân 66 tuổi bị hai tên trộm phối hợp đánh tráo thẻ ATM. Video: Orange County Sheriff

Theo Sở Cảnh sát quận Cam, nhóm trộm đã sử dụng mã PIN và thẻ ATM bị đánh cắp của nạn nhân để mua hàng và rút hết tiền trong tài khoản.

Hình ảnh từ camera giám sát của ngân hàng đã giúp các điều tra viên xác định một chiếc SUV màu xám được cho là có liên quan đến vụ án. Sau nhiều tuần điều tra, nhà chức trách đã phát hiện một mô hình trộm cắp bằng cách đánh lạc hướng nạn nhân trên khắp California.

Ngày 6/1, cảnh sát bắt giữ ba công dân Romania vì nghi ngờ phạm nhiều tội hình sự, bao gồm trộm cắp tài sản, đánh cắp danh tính và làm giả giấy tờ.

Điều tra viên đã liên kết các nghi phạm với nhiều vụ trộm cắp cùng chung thủ đoạn ở các quận Orange, San Bernardino, Los Angeles, San Francisco và Sacramento.

Tính đến ngày 4/2, hai trong số các nghi phạm đã được tại ngoại với số tiền bảo lãnh là 40.000 USD, còn nghi phạm thứ ba vẫn bị tạm giam.

Trung sĩ Gerard McCann, người phát ngôn của Sở Cảnh sát quận Cam, cho biết các vụ trộm cắp bằng cách đánh lạc hướng đang gia tăng trong ba năm qua. Ông cảnh báo loại hình tội phạm này diễn ra rất nhanh và có thể xảy ra với bất kỳ ai, không giới hạn trong giao dịch ATM. Tội phạm cũng có thể cố gắng đánh cắp mã PIN của nạn nhân khi đang xếp hàng tại cửa hàng tạp hóa hoặc quầy thanh toán bán lẻ.

Sở Cảnh sát quận Cam khuyên người dân cần nhớ: Cảnh giác và chú ý hoàn cảnh xung quanh; Luôn che bàn phím khi sử dụng thẻ ATM; Tránh tương tác với người lạ khi hoàn tất giao dịch tài chính; Cảnh giác với những người lạ tiếp cận bạn trong bãi đậu xe hoặc tại cây ATM; Nếu ai đó đến gần bạn, hãy luôn giữ khoảng cách an toàn.

Tuệ Anh (theo OC Register, Orange County Sheriff)