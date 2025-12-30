Chiêu chuyển trái phép gần 12.800 tỷ đồng sang Campuchia

Lê Đăng Khoa cùng đồng phạm bị cáo buộc lập khống hàng nghìn hồ sơ hải quan, hóa đơn xuất nhập khẩu nông sản để chuyển hơn 554 triệu USD sang Campuchia.

Lê Đăng Khoa (46 tuổi, Giám đốc Công ty Khát Vọng Xanh) cùng các bị cáo Phan Văn Qua, Trần Hoàng Tuấn, Lê Toàn Thắng, Lê Thị Kim Hồng, Hoàng Duy Kháng bị TAND TP HCM xét xử về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (hơn 554 triệu USD - hơn 12.800 tỷ đồng) và Phát hành trái phép hóa đơn.

Cùng vụ án, Huỳnh Châu Bình (kinh doanh tự do) và 8 bị cáo khác bị truy tố về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Lập hồ sơ nhập khẩu nông sản để chuyển tiền ra nước ngoài

Theo cáo trạng, từ năm 2021, Huỳnh Châu Bình thỏa thuận với Lê Đăng Khoa sử dụng các pháp nhân do Khoa quản lý để lập hồ sơ hải quan nhập khẩu nông sản như củ mì, hạt điều... nhằm hợp thức hóa việc chuyển tiền trái phép sang Campuchia, hưởng lợi từ 0,1% đến 0,2% trên tổng số tiền chuyển.

Thực tế, 25% hàng hóa nhập khẩu là nông sản Bình mua trực tiếp từ cá nhân tại Campuchia, 75% còn lại là hàng của các cá nhân khác nhờ Bình làm thủ tục nhập khẩu với phí 2,5 triệu đồng mỗi 100 tấn. Do không phải thanh toán tiền hàng cho phần này, Bình nhận tiền của các cá nhân có nhu cầu chuyển tiền sang Campuchia rồi lồng ghép vào các lô hàng để lập khống hồ sơ hải quan, chuyển tiền trái phép ra nước ngoài.

Lê Đăng Khoa chỉ đạo đồng phạm đứng tên thành lập hoặc thuê mượn pháp nhân để lập khống hồ sơ nhập khẩu với các công ty tại Campuchia; mua chữ ký số hải quan, truyền dữ liệu khai báo nhập khẩu. Các công ty do Khoa thành lập, điều hành hoặc thuê mượn đều không có trụ sở kinh doanh, kho bãi, nhân viên và không hoạt động thực tế. Khoa thuê một căn nhà tại quận Bình Thạnh (cũ) để cất giữ toàn bộ hồ sơ, con dấu, chữ ký số nhằm phục vụ việc lập khống chứng từ.

Mở hơn 6.000 tờ khai, chuyển trái phép hơn 554 triệu USD

Cáo trạng xác định, Khoa tổ chức, chỉ đạo thành lập và điều hành các pháp nhân như Công ty Vy Quân, Công ty Đắc Nhân Tâm, Công ty Phúc Thiên Phú, chỉ đạo Phan Văn Qua, Hoàng Đình Thuận nhận tiền từ nhân viên của Huỳnh Châu Bình để nộp vào tài khoản các công ty này mua USD tại ngân hàng.

Nhóm bị cáo đã mở 6.155 tờ khai hải quan nhập khẩu nông sản, vận chuyển trái phép hơn 554 triệu USD (tương đương gần 12.800 tỷ). Riêng Khoa hưởng lợi bất chính khoảng 1,2 tỷ đồng.

Theo nhà chức trách, do lượng hàng nhập khẩu khống lớn, để đối phó cơ quan chức năng, Khoa chỉ đạo làm hồ sơ mua bán, xuất hóa đơn lòng vòng giữa các công ty trong nhóm nhằm hợp thức hóa số hàng tồn kho ảo trên sổ sách.

Trong đó, Khoa thuê nhiều người đứng tên thành lập doanh nghiệp, thực hiện thủ tục đăng ký, thay đổi giấy phép kinh doanh; giao nhân viên hợp thức hóa chứng từ kế toán, kê khai thuế, lập hợp đồng mua bán khống, biên bản giao nhận khống và xuất hóa đơn giả.

Tổng cộng, trong năm 2022, Khoa sử dụng pháp nhân 9 công ty để phát hành 592 hóa đơn GTGT, ghi khống hàng hóa trị giá hơn 2.929 tỷ đồng để hợp thức hóa doanh số mua vào bán ra của doanh nghiệp.

VKS đánh giá, hành vi của các bị cáo là xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội nên cần xử lý nghiêm. Tuy nhiên, cơ quan công tố cũng ghi nhận quá trình điều tra các bị can thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã nộp lại một phần thu lợi.

Hải Duyên