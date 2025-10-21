Chiêu chuyển lậu 564 kg vàng từ Trung Quốc về Việt Nam

Lào CaiSau khi tổ chức giấu 564 kg vàng (trị giá 1.208 tỷ đồng) trong người hoặc các lô giày nhập lậu từ Trung Quốc, chủ tiệm Trần Thị Hoàn chỉ đạo xóa thông tin nguồn gốc trên bề mặt các thỏi vàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận, đề nghị truy tố Trần Thị Hoàn, kinh doanh vàng bạc ở Lào Cai và Phạm Tuấn Hải, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long cùng 6 người là nhân viên Công ty Hoàn Huế, lao động tự do về tội Buôn lậu.

Cùng vụ án, 3 người của Công ty Vàng Việt Nam bị đề nghị truy tố tội Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng là Trần Như My, Chủ tịch HĐQT; Phùng Thị Thuyết, Phó tổng giám đốc và Nguyễn Thị Hợp, kế toán trưởng.

Theo kết luận điều tra, từ tháng 9 đến 12/2024, Hoàn thỏa thuận với người có biệt danh "Bà Béo" và Hải tổ chức hai đường dây buôn lậu hơn 564 kg vàng trị giá 1.208 tỷ đồng từ Trung Quốc về Việt Nam.

Vàng đều được chuyển qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Trong đó số này, Hoàn mua của "Bà Béo" hơn 97,3 kg vàng, trị giá 208 tỷ đồng; mua của Hải 449 kg vàng, trị giá gần 1.000 tỷ đồng.

Nhà chức trách cáo buộc, nhằm thực hiện kế hoạch mua bán vàng lậu, "Bà Béo" và Hải thuê một số người nhận vàng tại Trung Quốc. Hàng sau đó được cất giấu trong người hoặc giày để chuyển qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về trụ sở Công ty Hoàn Huế.

Tại đây, nhân viên công ty sẽ kiểm tra trọng lượng rồi dùng khò tác động nhiệt lên bề mặt để xóa thông tin nguồn gốc, xuất xứ nước ngoài trên bề mặt thỏi vàng. Hàng nhập lậu về, nhân viên cập nhật theo dõi.

Một số bị can trong vụ án. Ảnh: Bộ Công an

Khi mua bán vàng lậu, nhóm này lập và sử dụng tài khoản cá nhân để làm trung gian thanh toán tiền. Phần lớn vàng được mang về Hà Nội giao cho khách hàng.

Trong vụ án này, Hoàn và Hải bị cáo buộc giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, các bị can còn lại là đồng phạm giúp sức. Đến nay, Hải thay đổi lời khai, không thừa nhận trực tiếp thỏa thuận mua bán vàng với Hoàn, không thuê người chuyển vàng từ Trung Quốc về Việt Nam.

Nhưng căn cứ lời khai, tài liệu nhóm Wechat, cơ quan điều tra cho rằng đủ căn cứ xác định Hải đã buôn lậu 449 kg vàng, trị giá hơn 1.151 tỷ đồng.

Tại Công ty Vàng Việt Nam, Chủ tịch My và Phó tổng giám đốc Thuyết đã trực tiếp liên hệ, thỏa thuận mua bán vàng nguyên liệu với nhiều khách hàng. Trong đó nhiều nguồn hàng không có hóa đơn, chứng từ song My và Thuyết đã chỉ đạo kế toán không hạch toán vào báo cáo thuế, mà chỉ theo dõi riêng trên phần mềm quản lý vàng.

Nhiều thanh toán được thực hiện bằng tiền mặt hoặc thông qua tài khoản của 30 người quen của My và Thuyết cho mượn. Sau đó giao cho nhân viên kinh doanh hoặc thủ quỹ quản lý, cập nhật trên phần mềm.

Với các giao dịch có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, nhóm Công ty Vàng Việt Nam sử dụng tài khoản của công ty để thanh toán và loại bỏ các giao dịch không có chứng từ trên báo cáo thuế.

Nhà chức trách cho rằng toàn bộ giao dịch mua bán vàng không có hóa đơn chứng từ bị loại bỏ được để ngoài sổ kế toán, không kê khai thuế đã gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước hơn 5 tỷ đồng.

Hiện người có biệt danh "Bà Béo" chưa xác định được nhân thân.

Theo quy đổi, một kg vàng tương đương khoảng 26,6 cây. Hôm nay, đà tăng mạnh vào buổi sáng, tới phiên chiều các thương hiệu giảm giá bán vàng miếng về còn 153,9 triệu đồng một lượng. Với nhẫn trơn, vàng vẫn duy trì ngưỡng 151,1-153,3 triệu đồng một lượng hai chiều mua - bán.

Phạm Dự