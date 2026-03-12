Chiêu chiếm đoạt tiền 'xóa 3 số 0' khi chuyển khoản

Đăk LăkLê Thị Thúy Vân, 33 tuổi, bị cáo buộc lợi dụng quen biết, mua hải sản nhưng khi chuyển tiền cho người bán đã "xóa 3 số 0" nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 12/3, Vân, ngụ Đồng Nai, bị Công an tỉnh Đăk Lăk khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo điều tra, tháng 12/2025, do kinh doanh thua lỗ, Vân nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền. Lợi dụng mối quan hệ làm ăn với một phụ nữ bán hải sản ở phường Tuy Hòa, mỗi lần mua hàng Vân chuyển khoản nhưng cố tình bớt 3 số 0 ở cuối. Vì vậy, số tiền thanh toán 9-11 triệu đồng chỉ còn 9-11 nghìn đồng.

Sau khi chuyển tiền, Vân chụp màn hình giao dịch gửi qua Zalo cho người bán, vài phút sau thu hồi hình ảnh và nhắn: "Em đã chuyển đủ tiền rồi chị nhé".

Tin tưởng, người bán hải sản không kiểm tra biến động số dư trong tài khoản. Trong gần một tháng, Vân 15 lần thực hiện thủ đoạn này, chiếm đoạt hơn 140 triệu đồng.

Khi bị phát hiện, Vân chặn liên lạc và bỏ trốn.

Bùi Toàn